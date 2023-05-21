Пропонували 100 тисяч: номер Кернеса хотіли продати на аукціоні, але не вийшло

Аукціон з продажу номера телефону ексмера Харкова Геннадія Кернеса, який оголошував колишній радник керівника Адміністрації президента Юрій Чевордов, не відбувся. Його закрили на прохання Кирила Кернеса, сина покійного міського голови.

Напередодні Чевордов повідомив у Facebook, що побачив номер 050-323-04-03 у вільному продажу на сайті Vodafone й одразу ж його купив. Йдеться про телефон, публічно оприлюднений Кернесом під час передвиборчої кампанії 2010 року й у 2011 році відданому його помічниці для приймання заявок від харків’ян.

“Для когось цей номер може бути цінною колекційною річчю, для когось якимось своїм символом, комусь просто цікаво бути тим спадкоємцем Кернеса, наприклад, у цьому. А для будь-якого, навіть потенційного кандидата в мери Харкова номер взагалі знахідка. Артефакт. Навіть не треба вставляти у телефон”, – написав Чевордов.

Частину грошей він обіцяв направити на купівлю необхідних речей для харківських підрозділів ЗСУ. Стартовою ціною встановив 10 тисяч гривень, але за кілька годин, коли ставка досягла 100 тисяч, достроково його закрив.

“Мені зателефонував Кирило Кернес і пояснив, що цей номер був у метушні просто забутий і опинився у вільному продажу. Але для сім’ї він важливий. Номер повертається в родину. Ми домовилися з Кирилом, що підтримку ЗСУ буде надано у будь-якому разі, як і було заявлено”, — пояснив він.