Син Кернеса пропонує назвати парк Горького в Харкові на честь батька

Син колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса, депутат Харківської облради Кирило Кернес висловив думку, що харківський Центральний парк культури та відпочинку ім. Максима Горького, який планують перейменувати, міг би мати ім’я його батька.

Про це він написав у Facebook.

“Чи є в когось сумнів, що Центральний парк відпочинку у Харкові не мав би нинішнього вигляду, якби не Геннадій Кернес? Як на мене, відповідь очевидна. Звісно, як син Геннадія Кернеса, я упереджений у цьому питанні. Але водночас я знаю його прагнення і мрії привнести у Харків якнайбільше родзинок з усього світу, тим самим надавши його образу рис сучасного і яскравого, зручного і неповторного мегаполіса. Поява у нашому місті Парка імені Геннадія Кернеса була б гідною подякою харків’ян людині, яка зуміла за нетривалий період зробити Харків одним із найохайніший, найкомфортніших, найефектніших міст у цілій країні”, – вважає Кернес.

Нагадаємо, що парк Горького вже тривалий час називає у соціальних мережах “Центральним парком” як його пресслужба, так і мер Ігор Терехов. Рішення щодо перейменування мають ухвалити на сесії Харківської міськради.