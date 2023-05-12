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Сын Кернеса предлагает назвать парк Горького в Харькове в честь отца

Общество 18:13   12.05.2023
Елена Нагорная
Сын Кернеса предлагает назвать парк Горького в Харькове в честь отца Фото: «Редпост»

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, депутат Харьковского облсовета Кирилл Кернес высказал мнение, что харьковский Центральный парк культуры и отдыха им. Максима Горького, который планируют переименовать, мог бы носить имя его отца.

Об этом он написал в Facebook.

«Есть ли у кого-то сомнение, что Центральный парк отдыха в Харькове не имел бы нынешнего вида, если бы не Геннадий Кернес? Как по мне, ответ очевиден. Конечно, как сын Геннадия Кернеса, я предвзят в этом вопросе. Но в то же время я знаю его стремление и мечты привнести в Харьков как можно больше изюминок со всего мира, тем самым придав его образу черты современного и яркого, удобного и неповторимого мегаполиса. Появление в нашем городе Парка имени Геннадия Кернеса было бы достойной благодарностью харьковчан человеку, который сумел за непродолжительный период сделать Харьков одним из самых опрятных, комфортных, эффектных городов в целой стране», — считает Кернес.

Напомним, что парк Горького уже длительное время называет в социальных сетях «Центральным парком» как его пресс-служба, так и мэр Игорь Терехов. Решение о переименовании должны принять на сессии Харьковского горсовета.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 18:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, депутат Харьковского облсовета Кирилл Кернес высказал мнение, что харьковский Центральный парк культуры и отдыха им. Максима Горького, который планируют переименовать, мог бы носить имя его отца.".