Как переименуют парк Горького в Харькове — информация депутата горсовета
Главый парк Харькова, на днях попавший под очередной удар российских ракет, до сих пор носит имя российского писателя Максима Горького.
Вопрос о необходимости переименовать парк харьковские активисты поднимали неоднократно. В данный момент очередное обсуждение вариантов названия для парка Горького развернулось на странице Харьковской топонимической группы в facebook. Большинство участников дискуссии склоняются к варианту просто избавиться от посвящения кому-либо в названии парка. То есть делать его Центральным парком или Центральным парком культуры и отдыха. Подобный консенсус достигнут и в стенах мэрии, сообщил в комментариях депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах.
«Давно есть консенсус по названию Центральный парк. Я обсуждал это с представителями муниципалитета. Я так понимаю, что будет определенный пакет переименований. Но почему так долго – хз», — написал Булах.
Именно так — Центральный парк — без «культуры и отдыха» и «Горького» называет культовое место отдыха в своих последних постах мэр Харькова Игорь Терехов.
Среди вариантов, которые предложили харьковчане в обсуждении на странице топонимической группы, — Динамовский, Сумской, Нагорный, Железнодорожный, Авиационный, Саржин парк и даже «Харпарк».
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Напомним, мэр Харькова анонсировал ряд переименований топонимов в городе уже на ближайшей сессии горсовета, которая должна пройти в феврале.
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 11:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главый парк Харькова, на днях попавший под очередной удар российских ракет, до сих пор носит имя российского писателя Максима Горького".