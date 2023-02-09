Как переименуют парк Горького в Харькове — информация депутата горсовета

Главый парк Харькова, на днях попавший под очередной удар российских ракет, до сих пор носит имя российского писателя Максима Горького.

Вопрос о необходимости переименовать парк харьковские активисты поднимали неоднократно. В данный момент очередное обсуждение вариантов названия для парка Горького развернулось на странице Харьковской топонимической группы в facebook. Большинство участников дискуссии склоняются к варианту просто избавиться от посвящения кому-либо в названии парка. То есть делать его Центральным парком или Центральным парком культуры и отдыха. Подобный консенсус достигнут и в стенах мэрии, сообщил в комментариях депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах.

«Давно есть консенсус по названию Центральный парк. Я обсуждал это с представителями муниципалитета. Я так понимаю, что будет определенный пакет переименований. Но почему так долго – хз», — написал Булах.

Именно так — Центральный парк — без «культуры и отдыха» и «Горького» называет культовое место отдыха в своих последних постах мэр Харькова Игорь Терехов.

Среди вариантов, которые предложили харьковчане в обсуждении на странице топонимической группы, — Динамовский, Сумской, Нагорный, Железнодорожный, Авиационный, Саржин парк и даже «Харпарк».

Напомним, мэр Харькова анонсировал ряд переименований топонимов в городе уже на ближайшей сессии горсовета, которая должна пройти в феврале.