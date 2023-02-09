Як перейменують парк Горького у Харкові – інформація депутата міськради

Головний парк Харкова, який днями потрапив під черговий удар російських ракет, досі має ім’я російського письменника Максима Горького.

Питання необхідності перейменувати парк харківські активісти порушували неодноразово. На цю мить чергове обговорення варіантів назви для парку Горького розгорнулося на сторінці Харківської топонімічної групи у фейсбуці. Більшість учасників дискусії схиляються до варіанту просто позбутися присвяти будь-кому в назві парку. Тобто зробити його Центральним парком чи Центральним парком культури та відпочинку. Такого консенсусу досягнуто й у стінах мерії, повідомив у коментарях депутат Харківської міськради Дмитро Булах.

“Давно є консенсус щодо назви Центральний парк. Я це обговорював з представниками муніципалітету. Я так розумію, що буде певний пакет перейменувань. Але чому так довго – хз”, — написав Булах.

Саме так – Центральний парк – без “культури та відпочинку” та “Горького” називає культове місце відпочинку у своїх останніх постах мер Харкова Ігор Терехов.

Серед варіантів, які запропонували харків’яни в обговоренні на сторінці топонімічної групи, – Динамівський, Сумський, Нагірний, Залізничний, Авіаційний, Саржин парк та навіть “Харпарк”.

Нагадаємо, мер Харкова анонсував низку перейменувань топонімів у місті вже на найближчій сесії міськради, яка має відбутися в лютому.