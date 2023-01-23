Кернеса та Тарасенка: Терехов відповів, чиїми іменами назвуть вулиці в Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов у інтерв’ю виданню “Думка” повідомив, кого вважає за потрібне увічнити у міській топоніміці під час перейменування вулиць.
Відповідаючи на запитання, чию пам’ять він вважає за необхідне увічнити в місті, Терехов сказав: “Багато людей. І Жорину пам’ять треба увічнити (мова про Героя України, засновника і командира “Фрайкора” Георгія Тарасенка – Ред.). Є ще в нас ціла низка героїв, котрі загинули, військові. Крім них, є ще багато знакових осіб, які, на жаль, пішли за цей період”.
Терехов наголосив, що вулиця імені Героя України Георгія Тарасенка буде в Харкові обов’язково.
Також мер не відмовляється від ідеї увічнити свого попередника – Геннадія Кернеса. Терехов так відповів на запитання, чи буде ім’я Кернеса увічнено в топоніміці Харкова: “Вважаю, що так. Вважаю, що має бути”.
Читайте також: Місто на Харківщині хочуть перейменувати, оголосили конкурс назв
Нагадаємо, мер Харкова обіцяє, що перейменування топонімів у місті розпочнуться вже на лютневій сесії міськради. Насамперед позбавлятимуться назв, які пов’язані з РФ. Перейменовувати планують частинами – тобто в кілька етапів. Бо топонімів, які мають зникнути, у Харкові багато.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Кернеса та Тарасенка: Терехов відповів, чиїми іменами назвуть вулиці в Харкові»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 11:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у інтерв’ю виданню “Думка” повідомив, кого вважає за потрібне увічнити у міській топоніміці під час перейменування вулиць".