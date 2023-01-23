Кернеса та Тарасенка: Терехов відповів, чиїми іменами назвуть вулиці в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов у інтерв’ю виданню “Думка” повідомив, кого вважає за потрібне увічнити у міській топоніміці під час перейменування вулиць.

Відповідаючи на запитання, чию пам’ять він вважає за необхідне увічнити в місті, Терехов сказав: “Багато людей. І Жорину пам’ять треба увічнити (мова про Героя України, засновника і командира “Фрайкора” Георгія Тарасенка – Ред.). Є ще в нас ціла низка героїв, котрі загинули, військові. Крім них, є ще багато знакових осіб, які, на жаль, пішли за цей період”.

Терехов наголосив, що вулиця імені Героя України Георгія Тарасенка буде в Харкові обов’язково.

Також мер не відмовляється від ідеї увічнити свого попередника – Геннадія Кернеса. Терехов так відповів на запитання, чи буде ім’я Кернеса увічнено в топоніміці Харкова: “Вважаю, що так. Вважаю, що має бути”.

Нагадаємо, мер Харкова обіцяє, що перейменування топонімів у місті розпочнуться вже на лютневій сесії міськради. Насамперед позбавлятимуться назв, які пов’язані з РФ. Перейменовувати планують частинами – тобто в кілька етапів. Бо топонімів, які мають зникнути, у Харкові багато.