Кернеса и Тарасенко: Терехов ответил, чьими именами назовут улицы в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью изданию «Думка» сообщил, кого считает нужным увековечить в городской топонимике при переименовании улиц.
Отвечая на вопрос, чью память он считает необходимым увековечить в городе, Терехов сказал: «Многих людей. И Жорину память нужно увековечить (речь о Герое Украины, основателе и командире «Фрайкора» Георгии Тарасенко – Ред.). Есть еще у нас целый ряд погибших героев военные. Кроме них, есть еще многие знаковые лица, которые, к сожалению, ушли за этот период».
Терехов подчеркнул, что улица имени Героя Украины Георгия Тарасенко будет в Харькове обязательно.
Также мэр не отказывается от идеи увековечить своего предшественника — Геннадия Кернеса. Терехов так ответил на вопрос, будет ли имя Кернеса увековечено в топонимике Харькова: «Считаю, что да. Считаю, что должно быть».
Читайте также: В городе на Харьковщине переименовали улицы Гагарина и Героев Труда (список)
Напомним, мэр Харькова обещает, что переименования топонимов в городе начнутся уже на февральской сессии горсовета. В первую очередь будут избавляться от названий, связанных с РФ. Переименовывать планируют частями — то есть в несколько этапов. Так как топонимов, которые должны исчезнуть, в Харькове много.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Кернеса и Тарасенко: Терехов ответил, чьими именами назовут улицы в Харькове»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 11:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью изданию «Думка» сообщил, кого считает нужным увековечить в городской топонимике при переименовании улиц".