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Кернеса и Тарасенко: Терехов ответил, чьими именами назовут улицы в Харькове

Политика 11:44   23.01.2023
Оксана Горун
Кернеса и Тарасенко: Терехов ответил, чьими именами назовут улицы в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью изданию «Думка» сообщил, кого считает нужным увековечить в городской топонимике при переименовании улиц.

Отвечая на вопрос, чью память он считает необходимым увековечить в городе, Терехов сказал: «Многих людей. И Жорину память нужно увековечить (речь о Герое Украины, основателе и командире «Фрайкора» Георгии Тарасенко – Ред.). Есть еще у нас целый ряд погибших героев военные. Кроме них, есть еще многие знаковые лица, которые, к сожалению, ушли за этот период».

Терехов подчеркнул, что улица имени Героя Украины Георгия Тарасенко будет в Харькове обязательно.

Также мэр не отказывается от идеи увековечить своего предшественника — Геннадия Кернеса. Терехов так ответил на вопрос, будет ли имя Кернеса увековечено в топонимике Харькова: «Считаю, что да. Считаю, что должно быть».

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    • Напомним, мэр Харькова обещает, что переименования топонимов в городе начнутся уже на февральской сессии горсовета. В первую очередь будут избавляться от названий, связанных с РФ. Переименовывать планируют частями — то есть в несколько этапов. Так как топонимов, которые должны исчезнуть, в Харькове много.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 11:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью изданию «Думка» сообщил, кого считает нужным увековечить в городской топонимике при переименовании улиц".