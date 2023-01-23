Кернеса и Тарасенко: Терехов ответил, чьими именами назовут улицы в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью изданию «Думка» сообщил, кого считает нужным увековечить в городской топонимике при переименовании улиц.

Отвечая на вопрос, чью память он считает необходимым увековечить в городе, Терехов сказал: «Многих людей. И Жорину память нужно увековечить (речь о Герое Украины, основателе и командире «Фрайкора» Георгии Тарасенко – Ред.). Есть еще у нас целый ряд погибших героев военные. Кроме них, есть еще многие знаковые лица, которые, к сожалению, ушли за этот период».

Терехов подчеркнул, что улица имени Героя Украины Георгия Тарасенко будет в Харькове обязательно.

Также мэр не отказывается от идеи увековечить своего предшественника — Геннадия Кернеса. Терехов так ответил на вопрос, будет ли имя Кернеса увековечено в топонимике Харькова: «Считаю, что да. Считаю, что должно быть».

Напомним, мэр Харькова обещает, что переименования топонимов в городе начнутся уже на февральской сессии горсовета. В первую очередь будут избавляться от названий, связанных с РФ. Переименовывать планируют частями — то есть в несколько этапов. Так как топонимов, которые должны исчезнуть, в Харькове много.