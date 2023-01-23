Терехов объяснил, почему с фасада горсовета не удалили герб УССР

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью изданию «Думка» заверил, что от советской символики, как и от российских топонимов в городе избавятся. Просто не так быстро.

«Она будет снята, безусловно, эта символика. Сейчас мы ее закрыли, и я вам объясню почему. Потому что не хочется тратить лишние деньги. Во-первых, это же памятник архитектуры, и изменения внешнего вида требуют определенных согласований. Во-вторых, вместо этого должна появиться украинская символика. Сейчас мы посмотрим, что именно. Будет несколько эскизных проектов. Когда мы выберем, мы это сделаем», — прокомментировал Терехов дальнейшую судьбу герба УССР на фасаде мэрии.

Также Терехов не отказывается от необходимости переименовать в Харькове улицы, названия которых связаны с российской колонизацией. Этот процесс, по словам мэра, будут проводить частями, так как таких топонимов в городе — множество.

«Частями будем готовить. Я думаю, если будет у нас в конце февраля сессия, мы часть вынесем. Процесс действительно сложный, он осложняется другим, что многие отсутствуют и им неудобно: институт прописки, менять документы. Переименования должны происходить так, чтобы доставлять как можно меньше неудобств для людей», — пояснил мэр Харькова.

Он подчеркнул, что руководство города контактирует с топонимической группой и Институтом национальной памяти.

«Нам многое нужно убрать. Здесь нужно найти грань. Однозначно все топонимы, связанные с Россией, будут убраны. Единственный вопрос – не нарушить баланс и не доставить сейчас людям еще неудобств. Никто процесс переименований не тормозит, мы понимаем. Мы тщательно подбираем названия, которые будут носить улицы – где-то это будут исторические, новые. Это мы должны все обсудить, потому что я не хочу, чтобы после нас снова были изменения», — отметил Терехов.