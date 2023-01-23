Терехов пояснив, чому з фасаду міськради не видалили герб УРСР
Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю виданню “Думка” запевнив, що радянської символіки, як і російських топонімів, у місті позбудуться. Просто не так швидко.
“Вона буде знята, безумовно, ця символіка. Зараз ми її закрили, і я вам поясню, чому. Тому що не хочеться витрачати зайві гроші. По-перше, це ж пам’ятка архітектури й зміни зовнішнього вигляду потребують певних погоджень. По-друге, замість цього має з’явитися українська символіка. Зараз ми подивимося, що саме. Буде кілька ескізних проєктів. Коли ми оберемо, ми це зробимо”, — прокоментував Терехов подальшу долю герба УРСР на фасаді мерії.
Також Терехов не цурається необхідності перейменувати в Харкові вулиці, назви яких пов’язані з російською колонізацією. Цей процес, за словами мера, проводитимуть частинами, оскільки таких топонімів у місті – безліч.
“Частинами будемо готувати. Я думаю, якщо буде в нас у кінці лютого сесія, ми частину винесемо. Процес насправді складний, він ускладнюється іншим, що багато людей відсутні й їм незручно: інститут прописки, міняти документи. Перейменування мають відбуватися так, аби доставляти якомога найменше незручностей для людей”, – пояснив мер Харкова.
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Він наголосив, що керівництво міста контактує з топонімічною групою та Інститутом національної пам’яті.
” Нам багато чого треба прибрати. Тут треба знайти межу. Однозначно, всі топоніми, пов’язані з росією, будуть прибрані. Єдине питання – не порушити баланс і не доставити зараз людям ще незручностей. Ніхто процес перейменувань не гальмує, ми все розуміємо. Ми ретельно підбираємо назви, які носитимуть вулиці – десь це будуть історичні, десь нові. Це ми повинні всі обсудити, тому що я не хочу, щоб після нас знову були зміни”, – зазначив Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 10:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю виданню “Думка” запевнив, що радянської символіки, як і російських топонімів, у місті позбудуться. Просто не так швидко".