Live
  • Понеділок 23.01.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.56
    • 🟢

Терехов пояснив, чому з фасаду міськради не видалили герб УРСР

Політика 10:22   23.01.2023
Оксана Горун
Терехов пояснив, чому з фасаду міськради не видалили герб УРСР Фото: соцмережі

Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю виданню “Думка” запевнив, що радянської символіки, як і російських топонімів, у місті позбудуться. Просто не так швидко.

“Вона буде знята, безумовно, ця символіка. Зараз ми її закрили, і я вам поясню, чому. Тому що не хочеться витрачати зайві гроші. По-перше, це ж пам’ятка архітектури й зміни зовнішнього вигляду потребують певних погоджень. По-друге, замість цього має з’явитися українська символіка. Зараз ми подивимося, що саме. Буде кілька ескізних проєктів. Коли ми оберемо, ми це зробимо”, — прокоментував Терехов подальшу долю герба УРСР на фасаді мерії.

Також Терехов не цурається необхідності перейменувати в Харкові вулиці, назви яких пов’язані з російською колонізацією. Цей процес, за словами мера, проводитимуть частинами, оскільки таких топонімів у місті – безліч.

“Частинами будемо готувати. Я думаю, якщо буде в нас у кінці лютого сесія, ми частину винесемо. Процес насправді складний, він ускладнюється іншим, що багато людей відсутні й їм незручно: інститут прописки, міняти документи. Перейменування мають відбуватися так, аби доставляти якомога найменше незручностей для людей”, – пояснив мер Харкова.

Читайте також: Перейменування вулиць у Харкові проходитиме “з боями” – співзасновник “Декомунізація. Україна”

Він наголосив, що керівництво міста контактує з топонімічною групою та Інститутом національної пам’яті.

” Нам багато чого треба прибрати. Тут треба знайти межу. Однозначно, всі топоніми, пов’язані з росією, будуть прибрані. Єдине питання – не порушити баланс і не доставити зараз людям ще незручностей. Ніхто процес перейменувань не гальмує, ми все розуміємо. Ми ретельно підбираємо назви, які носитимуть вулиці – десь це будуть історичні, десь нові. Це ми повинні всі обсудити, тому що я не хочу, щоб після нас знову були зміни”, – зазначив Терехов.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

20:15
Терехов повідомив про долю найзнаменитішої зруйнованої 16-поверхівки Харкова
17:00
Терехов: довелося багато працювати, щоб відновити електропостачання Харкова
16:59
Терехов розповів, коли в Харкові почнуть повертати світло, тепло і подачу води
08:08
По інфраструктурі: Терехов повідомив про два прильоти в Індустріальному районі
20:30
Терехов не хоче платити другий штраф за російську мову і звернувся в суд – ЗМІ

  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Терехов пояснив, чому з фасаду міськради не видалили герб УРСР»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 10:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю виданню “Думка” запевнив, що радянської символіки, як і російських топонімів, у місті позбудуться. Просто не так швидко".