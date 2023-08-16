Сессия горсовета: повторное переименование бывшего парка Горького и «почетные»

Внеочередная сессия Харьковского городского совета назначена на пятницу, 18 августа. Как и предыдущие, она состоится в формате онлайн.

На повестке — 24 вопроса и блок «Разное», говорится в приложении к распоряжению городского головы.

Первым депутаты рассмотрят вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Харькова». Напомним, что ранее информация о выплатах ежемесячных стипендий в 33,5 тысячи гривен действующим «почетным» вызвала широкий общественный резонанс.

Второй вопрос касается внесения изменений в бюджет города на текущий год. Также депутаты рассмотрят изменения в ряд программ, среди которых:

— программа развития сотрудничества Харькова с международными агентствами и финансовыми учреждениями на 2019-2025 годы;

— программа содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения Харькова на 2021-2025 годы;

— программа развития образования Харькова на 2018 — 2024 годы;

— программа развития гражданской защиты, повышения уровня публичной безопасности и содействия организации территориальной обороны в Харькове на 2018-2025 годы.

Также депутаты снова будут переименовывать бывший парк Горького. На сессии горсовета 13 июня избранники не поддержали предложение переименовать КП «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького» в «Центральный парк» и утвердили название «Центральный парк культуры и отдыха».

Кроме этого, рассмотрят переименование КСП «Харьковгорлифт» и прекращение деятельности КП «Харьковский вагоноремонтный завод» путем реорганизации.

Завершат сессию «земельные» вопросы и рассмотрение проекта решения об упорядочении наименований объектов топонимики.