В Харькове избавляются от Халтурина и Маяковского: стартовало обсуждение

Еще пять топонимов планируют переименовать в Харькове: улицы Оренбургскую, Целиноградскую и Маяковского, переулки Петрашевского и Халтурина. Горожане могут поддержать или не поддержать предложенные новые названия, а также высказать замечания и подать свои варианты.

Голосование опубликовали на сайте городского совета.

— улицу Оренбургскую предлагают назвать в честь братьев Гипиков (Ярослав и Богдан Гипики погибли во время обороны Мариуполя);

— улицу Целиноградскую — в честь добровольца отдельного батальона «Карпатская Сечь» Мирослава Мыслы (погиб вблизи поселка Крымское на Луганщине);

— переулок Петрашевского — в честь основателя украинской военной авиации, химика-изобретателя Петра Франко (сына писателя Ивана Франко);

— переулок Халтурина — в честь физика-теоретика, академика Исаака Померанчука (сотрудничал с А. И. Ахиезером и Л. Д. Ландау);

— улицу Маяковского — в честь украинского писателя, одного из основоположников послереволюционной украинской прозы Миколы Хвылевого.

Свои предложения и замечания можно подать до 17 августа включительно, отправив письмо по адресу: пл. Конституции, 7; по электронной почте: kanc@city.kharkov.ua или по телефону: (057) 760-73-69.