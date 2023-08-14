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В Харькове избавляются от Халтурина и Маяковского: стартовало обсуждение

Общество 21:46   14.08.2023
Елена Нагорная
В Харькове избавляются от Халтурина и Маяковского: стартовало обсуждение

Еще пять топонимов планируют переименовать в Харькове: улицы Оренбургскую, Целиноградскую и Маяковского, переулки Петрашевского и Халтурина. Горожане могут поддержать или не поддержать предложенные новые названия, а также высказать замечания и подать свои варианты.

Голосование опубликовали на сайте городского совета.

улицу Оренбургскую предлагают назвать в честь братьев Гипиков (Ярослав и Богдан Гипики погибли во время обороны Мариуполя);

улицу Целиноградскую — в честь добровольца отдельного батальона «Карпатская Сечь» Мирослава Мыслы (погиб вблизи поселка Крымское на Луганщине);

переулок Петрашевского — в честь основателя украинской военной авиации, химика-изобретателя Петра Франко (сына писателя Ивана Франко);

переулок Халтурина — в честь физика-теоретика, академика Исаака Померанчука (сотрудничал с А. И. Ахиезером и Л. Д. Ландау);

улицу Маяковского — в честь украинского писателя, одного из основоположников послереволюционной украинской прозы Миколы Хвылевого.

Свои предложения и замечания можно подать до 17 августа включительно, отправив письмо по адресу: пл. Конституции, 7; по электронной почте: kanc@city.kharkov.ua или по телефону: (057) 760-73-69.

Читайте также: «Изжить из обихода харьковчан русские топонимы», – Терехов о дерусификации

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 августа 2023 в 21:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще пять топонимов планируют переименовать в Харькове: улицы Оренбургскую, Целиноградскую и Маяковского, переулки Петрашевского и Халтурина. Горожане могут поддержать или не поддержать предложенные новые названия, а также высказать замечания и подать свои варианты.".