У Харкові позбуваються Халтуріна і Маяковського: стартувало обговорення
Ще п’ять топонімів планують перейменувати у Харкові: вулиці Оренбурзьку, Цілиноградську та Маяковського, провулки Петрашевського та Халтуріна. Містяни можуть підтримати або не підтримати запропоновані нові назви, а також висловити зауваження та подати свої варіанти.
Голосування було опубліковано на сайті міської ради.
– вулицю Оренбурзьку пропонують назвати на честь братів Гипиків (Ярослав та Богдан Гипики загинули під час оборони Маріуполя);
– вулицю Цілиноградську – на честь добровольця окремого батальйону «Карпатська Січ» Мирослава Мисли (загинув поблизу селища Кримське на Луганщині);
– провулок Петрашевського – на честь фундатора української військової авіації, хіміка-винахідника Петра Франка (сина письменника Івана Франка);
– провулок Халтуріна – на честь фізика-теоретика, академіка Ісака Померанчука (співпрацював з О. І. Ахієзером та Л. Д. Ландау);
– вулицю Маяковського – на честь українського письменника, одного з основоположників пореволюційної української прози Миколи Хвильового.
Свої пропозиції та зауваження можна подати до 17 серпня включно, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: kanc@city.kharkov.ua або за телефоном: (057) 760-73-69.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 21:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще п’ять топонімів планують перейменувати у Харкові: вулиці Оренбурзьку, Цілиноградську та Маяковського, провулки Петрашевського та Халтуріна. Містяни можуть підтримати або не підтримати запропоновані нові назви, а також висловити зауваження та подати свої варіанти.".