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У Харкові позбуваються Халтуріна і Маяковського: стартувало обговорення

Суспільство 21:46   14.08.2023
Олена Нагорна
У Харкові позбуваються Халтуріна і Маяковського: стартувало обговорення

Ще п’ять топонімів планують перейменувати у Харкові: вулиці Оренбурзьку, Цілиноградську та Маяковського, провулки Петрашевського та Халтуріна. Містяни можуть підтримати або не підтримати запропоновані нові назви, а також висловити зауваження та подати свої варіанти.

Голосування було опубліковано на сайті міської ради.

вулицю Оренбурзьку пропонують назвати на честь братів Гипиків (Ярослав та Богдан Гипики загинули під час оборони Маріуполя);

– вулицю Цілиноградську – на честь добровольця окремого батальйону «Карпатська Січ» Мирослава Мисли (загинув поблизу селища Кримське на Луганщині);

провулок Петрашевського – на честь фундатора української військової авіації, хіміка-винахідника Петра Франка (сина письменника Івана Франка);

провулок Халтуріна – на честь фізика-теоретика, академіка Ісака Померанчука (співпрацював з О. І. Ахієзером та Л. Д. Ландау);

вулицю Маяковського – на честь українського письменника, одного з основоположників пореволюційної української прози Миколи Хвильового.

Свої пропозиції та зауваження можна подати до 17 серпня включно, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: kanc@city.kharkov.ua або за телефоном: (057) 760-73-69.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 21:46;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще п’ять топонімів планують перейменувати у Харкові: вулиці Оренбурзьку, Цілиноградську та Маяковського, провулки Петрашевського та Халтуріна. Містяни можуть підтримати або не підтримати запропоновані нові назви, а також висловити зауваження та подати свої варіанти.".