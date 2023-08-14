У Харкові позбуваються Халтуріна і Маяковського: стартувало обговорення

Ще п’ять топонімів планують перейменувати у Харкові: вулиці Оренбурзьку, Цілиноградську та Маяковського, провулки Петрашевського та Халтуріна. Містяни можуть підтримати або не підтримати запропоновані нові назви, а також висловити зауваження та подати свої варіанти.

Голосування було опубліковано на сайті міської ради.

– вулицю Оренбурзьку пропонують назвати на честь братів Гипиків (Ярослав та Богдан Гипики загинули під час оборони Маріуполя);

– вулицю Цілиноградську – на честь добровольця окремого батальйону «Карпатська Січ» Мирослава Мисли (загинув поблизу селища Кримське на Луганщині);

– провулок Петрашевського – на честь фундатора української військової авіації, хіміка-винахідника Петра Франка (сина письменника Івана Франка);

– провулок Халтуріна – на честь фізика-теоретика, академіка Ісака Померанчука (співпрацював з О. І. Ахієзером та Л. Д. Ландау);

– вулицю Маяковського – на честь українського письменника, одного з основоположників пореволюційної української прози Миколи Хвильового.

Свої пропозиції та зауваження можна подати до 17 серпня включно, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: kanc@city.kharkov.ua або за телефоном: (057) 760-73-69.