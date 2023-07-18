Live
  • Вівторок 18.07.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 41.08
    • 🟢

«Зжити з побуту харків’ян російські топоніми», – Терехов про дерусифікацію

Суспільство 16:20   18.07.2023
Вікторія Яковенко
«Зжити з побуту харків’ян російські топоніми», – Терехов про дерусифікацію

У Харкові триває процес дерусифікації – попереду перейменування декількох вулиць у місті.

Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«У нас проходить процес дерусифікації. І для нас це дуже знаково, бо ми перейменували колишній парк культури та відпочинку імені Горького, прибрали з назви Горького. Крім цього хочу сказати, що у нас дуже багато вулиць, які змінили назви. Попереду у нас теж є вулиці, які теж будуть змінювати назви. Ми поступово приходимо до того, щоб зжити з обіходу, зжити з життя харків’ян оці руські топоніми», – сказав мер.

Читайте також: Дерусифікація станції метро «Київська» у Харкові: новий напис – тимчасовий

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Терехов: Під час атаки на Харків у неділю сили ППО збили дві ворожі ракети
Терехов: Під час атаки на Харків у неділю сили ППО збили дві ворожі ракети
18.07.2023
Терехов відповів, чи змінилися плани на офлайн-навчання після ракетних атак
Терехов відповів, чи змінилися плани на офлайн-навчання після ракетних атак
18.07.2023
Шосту автомайстерню на колесах для ЗСУ зробили інженери з Харкова (відео)
Шосту автомайстерню на колесах для ЗСУ зробили інженери з Харкова (відео)
18.07.2023
72-річний чоловік загинув на Харківщині внаслідок обстрілу
72-річний чоловік загинув на Харківщині внаслідок обстрілу
18.07.2023
Кредитні зобов’язання по Центральному парку Харків викупив – Терехов
Кредитні зобов’язання по Центральному парку Харків викупив – Терехов
18.07.2023
Ситуація на Куп’янсько-Лиманському напрямку важка, але контрольована – ЗСУ
Ситуація на Куп’янсько-Лиманському напрямку важка, але контрольована – ЗСУ
18.07.2023

Новини за темою:

16:44
Шосту автомайстерню на колесах для ЗСУ зробили інженери з Харкова (відео)
16:20
«Зжити з побуту харків’ян російські топоніми», – Терехов про дерусифікацію
15:57
Терехов відповів, чи змінилися плани на офлайн-навчання після ракетних атак
15:34
Терехов: Під час атаки на Харків у неділю сили ППО збили дві ворожі ракети
14:05
Кредитні зобов’язання по Центральному парку Харків викупив – Терехов

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: ««Зжити з побуту харків’ян російські топоніми», – Терехов про дерусифікацію»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 16:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові триває процес дерусифікації – попереду перейменування декількох вулиць у місті.".