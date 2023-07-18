«Зжити з побуту харків’ян російські топоніми», – Терехов про дерусифікацію

У Харкові триває процес дерусифікації – попереду перейменування декількох вулиць у місті.

Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«У нас проходить процес дерусифікації. І для нас це дуже знаково, бо ми перейменували колишній парк культури та відпочинку імені Горького, прибрали з назви Горького. Крім цього хочу сказати, що у нас дуже багато вулиць, які змінили назви. Попереду у нас теж є вулиці, які теж будуть змінювати назви. Ми поступово приходимо до того, щоб зжити з обіходу, зжити з життя харків’ян оці руські топоніми», – сказав мер.