«Зжити з побуту харків’ян російські топоніми», – Терехов про дерусифікацію
У Харкові триває процес дерусифікації – попереду перейменування декількох вулиць у місті.
Про це в етері нацмарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«У нас проходить процес дерусифікації. І для нас це дуже знаково, бо ми перейменували колишній парк культури та відпочинку імені Горького, прибрали з назви Горького. Крім цього хочу сказати, що у нас дуже багато вулиць, які змінили назви. Попереду у нас теж є вулиці, які теж будуть змінювати назви. Ми поступово приходимо до того, щоб зжити з обіходу, зжити з життя харків’ян оці руські топоніми», – сказав мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 16:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові триває процес дерусифікації – попереду перейменування декількох вулиць у місті.".