Дерусифікація станції метро «Київська» у Харкові: новий напис – тимчасовий

Новий напис, який з російського змінили на український на станції метро «Київська», – це тимчасове рішення.

«Вказане візуальне рішення тимчасове та його виконання було обумовлене неможливістю виготовлення у короткі терміни елементів деяких недостаючих літер аналогічним шрифтом та з відповідних матеріалів. Наразі елементи нових недостаючих літер знаходяться на етапі розробки та виготовлення. Після чого буде виконано монтаж нових та демонтованих старих літер на колійні стіни станції «Київська», – повідомили у КП «Харківський метрополітен».

У КП також додали, що напис станції змінили у зв’язку із необхідністю дотримання норм законодавства України.