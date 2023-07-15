Live
  • Субота 15.07.2023
    • Харків
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.86
    • 🟢

Дерусифікація станції метро «Київська» у Харкові: новий напис – тимчасовий

Суспільство 11:55   15.07.2023
Вікторія Яковенко
Дерусифікація станції метро «Київська» у Харкові: новий напис – тимчасовий Фото: КП “Харківський метрополітен”

Новий напис, який з російського змінили на український на станції метро «Київська», – це тимчасове рішення.

«Вказане візуальне рішення тимчасове та його виконання було обумовлене неможливістю виготовлення у короткі терміни елементів деяких недостаючих літер аналогічним шрифтом та з відповідних матеріалів. Наразі елементи нових недостаючих літер знаходяться на етапі розробки та виготовлення. Після чого буде виконано монтаж нових та демонтованих старих літер на колійні стіни станції «Київська», – повідомили у КП «Харківський метрополітен».

У КП також додали, що напис станції змінили у зв’язку із необхідністю дотримання норм законодавства України.

Читайте також: Назва станції метро “Київська” у Харкові тепер має інший вигляд (фото)

 

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Росіяни обстріляли село на Куп’янщині: є загиблий та поранений – Синєгубов
Росіяни обстріляли село на Куп’янщині: є загиблий та поранений – Синєгубов
15.07.2023
У Харкові в клубі, що працював у комендатську годину, відпочивала неповнолітня
У Харкові в клубі, що працював у комендатську годину, відпочивала неповнолітня
15.07.2023
Дерусифікація станції метро «Київська» у Харкові: новий напис – тимчасовий
Дерусифікація станції метро «Київська» у Харкові: новий напис – тимчасовий
15.07.2023
ISW заявив про успіхи ЗСУ: воїни просунулися на трьох напрямках
ISW заявив про успіхи ЗСУ: воїни просунулися на трьох напрямках
15.07.2023
Без масштабних руйнувань та жертв пройшла доба на Харківщині – Синєгубов
Без масштабних руйнувань та жертв пройшла доба на Харківщині – Синєгубов
15.07.2023
Театр «Время Ч» з Харкова уїхав до рф, Синєгубов анулював їхню почесну грамоту
Театр «Время Ч» з Харкова уїхав до рф, Синєгубов анулював їхню почесну грамоту
14.07.2023

Новини за темою:

10:53
У Харкові в клубі, що працював у комендатську годину, відпочивала неповнолітня
01:30
Терехов пообіцяв поставити сонячні панелі на школах і лікарнях Харкова
23:53
Театр «Время Ч» з Харкова уїхав до рф, Синєгубов анулював їхню почесну грамоту
17:00
Троє харків’ян підпільно виробляли алкоголь та продавали його по всій Україні
15:54
Літні канікули: у Харкові на пляжі та в парку підлітки пили та палили (відео)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Дерусифікація станції метро «Київська» у Харкові: новий напис – тимчасовий»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2023 в 11:55;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий напис, який з російського змінили на український на станції метро «Київська», – це тимчасове рішення.".