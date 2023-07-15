Дерусифікація станції метро «Київська» у Харкові: новий напис – тимчасовий
Фото: КП “Харківський метрополітен”
Новий напис, який з російського змінили на український на станції метро «Київська», – це тимчасове рішення.
«Вказане візуальне рішення тимчасове та його виконання було обумовлене неможливістю виготовлення у короткі терміни елементів деяких недостаючих літер аналогічним шрифтом та з відповідних матеріалів. Наразі елементи нових недостаючих літер знаходяться на етапі розробки та виготовлення. Після чого буде виконано монтаж нових та демонтованих старих літер на колійні стіни станції «Київська», – повідомили у КП «Харківський метрополітен».
У КП також додали, що напис станції змінили у зв’язку із необхідністю дотримання норм законодавства України.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2023 в 11:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий напис, який з російського змінили на український на станції метро «Київська», – це тимчасове рішення.".