Дерусификация станции метро «Киевская» в Харькове: новая надпись – временная
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
Новая надпись, которую с русской сменили на украинскую на станции метро «Киевская», — это временное решение.
«Указанное визуальное решение временное и его исполнение было обусловлено невозможностью изготовления в короткие сроки элементов некоторых недостающих букв аналогичным шрифтом и из соответствующих материалов. Сейчас элементы новых недостающих букв находятся на этапе разработки и изготовления. После этого будет выполнен монтаж новых и демонтированных старых букв на путевые стены станции «Киевская», — сообщили в КП «Харьковский метрополитен».
В КП также добавили, что надпись станции изменили в связи с необходимостью соблюдения норм законодательства Украины.
Читайте также: Название станции метро «Киевская» в Харькове теперь выглядит по-другому (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Дерусификация станции метро «Киевская» в Харькове: новая надпись – временная»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 15 июля 2023 в 11:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новая надпись, которую с русской сменили на украинскую на станции метро «Киевская», — это временное решение.".