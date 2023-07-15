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Дерусификация станции метро «Киевская» в Харькове: новая надпись – временная

Общество 11:55   15.07.2023
Виктория Яковенко
Дерусификация станции метро «Киевская» в Харькове: новая надпись – временная Фото: КП «Харьковский метрополитен»

Новая надпись, которую с русской сменили на украинскую на станции метро «Киевская», — это временное решение.

«Указанное визуальное решение временное и его исполнение было обусловлено невозможностью изготовления в короткие сроки элементов некоторых недостающих букв аналогичным шрифтом и из соответствующих материалов. Сейчас элементы новых недостающих букв находятся на этапе разработки и изготовления. После этого будет выполнен монтаж новых и демонтированных старых букв на путевые стены станции «Киевская», — сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

В КП также добавили, что надпись станции изменили в связи с необходимостью соблюдения норм законодательства Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июля 2023 в 11:55;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новая надпись, которую с русской сменили на украинскую на станции метро «Киевская», — это временное решение.".