Дерусификация станции метро «Киевская» в Харькове: новая надпись – временная

Новая надпись, которую с русской сменили на украинскую на станции метро «Киевская», — это временное решение.

«Указанное визуальное решение временное и его исполнение было обусловлено невозможностью изготовления в короткие сроки элементов некоторых недостающих букв аналогичным шрифтом и из соответствующих материалов. Сейчас элементы новых недостающих букв находятся на этапе разработки и изготовления. После этого будет выполнен монтаж новых и демонтированных старых букв на путевые стены станции «Киевская», — сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

В КП также добавили, что надпись станции изменили в связи с необходимостью соблюдения норм законодательства Украины.