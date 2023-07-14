Название станции метро «Киевская» в Харькове теперь выглядит по-другому (фото)
Русскоязычную надпись сменили на станции метро «Киевская».
Об этом сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».
«Была «Киевская» – стала «Київська». Наконец, демонтирована русскоязычная надпись на одноименной станции метро в Харькове», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 13:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Русскоязычную надпись сменили на станции метро «Киевская».".