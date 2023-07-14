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Название станции метро «Киевская» в Харькове теперь выглядит по-другому (фото)

Общество 13:13   14.07.2023
Виктория Яковенко
Название станции метро «Киевская» в Харькове теперь выглядит по-другому (фото)

Русскоязычную надпись сменили на станции метро «Киевская».

Об этом сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

«Была «Киевская» – стала «Київська». Наконец, демонтирована русскоязычная надпись на одноименной станции метро в Харькове», — говорится в сообщении.

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Фото: «Деколонизация. Украина»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 13:13;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Русскоязычную надпись сменили на станции метро «Киевская».".