Название станции метро «Киевская» в Харькове теперь выглядит по-другому (фото)

Русскоязычную надпись сменили на станции метро «Киевская».

Об этом сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

«Была «Киевская» – стала «Київська». Наконец, демонтирована русскоязычная надпись на одноименной станции метро в Харькове», — говорится в сообщении.