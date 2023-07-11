Советские ордена сняли со стел возле станции метро «23 августа» в Харькове

В Харькове, возле станции метро «23 августа», демонтировали макеты советских орденов.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

«Рядом расположен огромный памятник советскому солдату. Один из самых больших в Украине. И мы считаем, что его тоже нужно убрать», – говорится в сообщении.