Советские ордена сняли со стел возле станции метро «23 августа» в Харькове
Фото: «Деколонизация. Украина»
В Харькове, возле станции метро «23 августа», демонтировали макеты советских орденов.
Об этом сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».
«Рядом расположен огромный памятник советскому солдату. Один из самых больших в Украине. И мы считаем, что его тоже нужно убрать», – говорится в сообщении.
Читайте также: Памятник Гагарину планируют демонтировать в Харькове – ответ ХОВА
Новости по теме:
Вы читали новость: «Советские ордена сняли со стел возле станции метро «23 августа» в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 12:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове, возле станции метро «23 августа», демонтировали макеты советских орденов.".