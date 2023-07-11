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Советские ордена сняли со стел возле станции метро «23 августа» в Харькове

Общество 12:32   11.07.2023
Виктория Яковенко
Советские ордена сняли со стел возле станции метро «23 августа» в Харькове Фото: «Деколонизация. Украина»

В Харькове, возле станции метро «23 августа», демонтировали макеты советских орденов.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

«Рядом расположен огромный памятник советскому солдату. Один из самых больших в Украине. И мы считаем, что его тоже нужно убрать», – говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 12:32;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове, возле станции метро «23 августа», демонтировали макеты советских орденов.".