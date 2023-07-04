Памятник Гагарину планируют демонтировать в Харькове – ответ ХОВА
«Харьковский авиационный институт» будет просить горсовет снять с бюста Гагарина охранный статус, чтобы его можно было демонтировать.
Об этом стало известно из ответа заместителя директора департамента науки и образования ХОВА Андрея Васильева, опубликованного в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».
В официальном ответе говорится, что департамент обратился по этому поводу в университет, однако там сказали, что бюст отнесен к перечню памятников монументального искусства и охраняется государством, его повреждение карается законом.
Демонтировать памятник Гагарина можно, но если отменят охранное свидетельство. Так что институт планирует обратиться по этому поводу в Харьковский городской совет, говорится в ответе.
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 13:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Харьковский авиационный институт» будет просить горсовет снять с бюста Гагарина охранный статус, чтобы его можно было демонтировать.".