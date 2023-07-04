Пам’ятник Гагаріну планують демонтувати у Харкові – відповідь ХОВА

«Харківський авіаційний інститут» проситиме міськраду зняти з погруддя Гагаріна охоронний статус, щоб його можна було демонтувати.

Про це стало відомо з відповіді заступника директора департаменту науки і освіти ХОВА Андрія Васильєва, опублікованого в Telegram-каналі «Деколонізація. Україна».

В офіційній відповіді йдеться про те, що департамент звернувся з цього приводу до університету, однак там сказали, що погруддя віднесено до переліку пам’яток монументального мистецтва та охороняється державою, його пошкодження карається законом.

Демонтувати пам’ятник Гагаріна можна, але якщо буде скасовано охоронне свідоцтво. Тому інститут планує звернутися з цього приводу до Харківської міської ради, йдеться у відповіді.