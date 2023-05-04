Прибрали червону зірку. У Харкові декомунізували дошку пам’яті полеглим воїнам
У Харкові в районі Південного залізничного вокзалу декомунізували ще один об’єкт, повідомили у «Деколонізація.Україна».
У Харкові прибрали «червону зірку» – радянський орден із пам’ятника, на якому увічнили героїв Другої світової війни.
Крім зірки демонтували і згадку про «велику вітчизняну війну», а саме її дати – 1941-1945, та російськомовний напис.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 17:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові в районі Південного залізничного вокзалу декомунізували ще один об’єкт, повідомили у «Деколонізація.Україна».".