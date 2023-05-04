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Убрали красную звезду. В Харькове декоммунизировали доску памяти павшим воинам

Общество 17:39   04.05.2023
Оксана Якушко
Убрали красную звезду. В Харькове декоммунизировали доску памяти павшим воинам

В Харькове в районе Южного железнодорожного вокзала декоммунизировали еще один объект, сообщили в «Деколонизация.Украина».

В Харькове убрали «красную звезду» – советский орден с памятника, на котором увековечили героев Второй мировой войны.


Кроме звезды демонтировали и упоминание об «великой отечественной войне», а именно ее даты – 1941-1945, и русскоязычную надпись.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 17:39;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в районе Южного железнодорожного вокзала декоммунизировали еще один объект, сообщили в «Деколонизация.Украина».".