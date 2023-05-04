Убрали красную звезду. В Харькове декоммунизировали доску памяти павшим воинам

В Харькове в районе Южного железнодорожного вокзала декоммунизировали еще один объект, сообщили в «Деколонизация.Украина».

В Харькове убрали «красную звезду» – советский орден с памятника, на котором увековечили героев Второй мировой войны.



Кроме звезды демонтировали и упоминание об «великой отечественной войне», а именно ее даты – 1941-1945, и русскоязычную надпись.