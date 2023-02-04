Советскую символику за «Солдатом» на Павловом Поле покрасили в красный
Неизвестные разрисовали красной краской советскую символику на улице 23 Августа в Харькове.
Фото опубликовал в Facebook соучредитель организации «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков.
«В Харькове неизвестные патриоты подсветили красным советскую символику с изображением кремля и серпом и молотом. Вопрос к городским властям. Сколько времени оно там еще будет?», — написал Поздняков.
Стоит отметить, что на улице 23 Августа за памятником Воинам-освободителям расположены две плиты с надписями «1941» и «1945», а также памятный камень с перечислением стрелковых дивизий, которые получили наименование «Харьковские» за освобождение города в 1943 году. Последняя масштабная реконструкция сквера проводилась в 2012-2013 годах «при поддержке нардепа от Партии регионов Валерия Писаренко».
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 14:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Неизвестные разрисовали красной краской советскую символику на улице 23 Августа в Харькове.".