В Харькове покрасили в цвет крови мурал с Пушкиным

Изображение российского поэта в Харькове частично покрыли красной краской.

Фото мурала, который перестал быть черно-белым, опубликовал в facebook сооснователь организации «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков.

«Еще один Пушкин в Харькове покраснел. Харьковчане показывают свое отношение к российской культуре», — подписал Поздняков.

Ранее декоммунизаторы заявили, что насчитали в Харькове четыре мурала с Пушкиным. Их, как и изображения поэта Сергея Есенина, космонавта Юрия Гагарина и маршала Жукова активисты требуют закрасить. Однако городские власти не торопятся выполнять эти требования.