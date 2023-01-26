В Харькове покрасили в цвет крови мурал с Пушкиным
Фото: facebook Вадима Позднякова
Изображение российского поэта в Харькове частично покрыли красной краской.
Фото мурала, который перестал быть черно-белым, опубликовал в facebook сооснователь организации «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков.
«Еще один Пушкин в Харькове покраснел. Харьковчане показывают свое отношение к российской культуре», — подписал Поздняков.
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Ранее декоммунизаторы заявили, что насчитали в Харькове четыре мурала с Пушкиным. Их, как и изображения поэта Сергея Есенина, космонавта Юрия Гагарина и маршала Жукова активисты требуют закрасить. Однако городские власти не торопятся выполнять эти требования.
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- • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 11:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Изображение российского поэта в Харькове частично покрыли красной краской".