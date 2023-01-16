Декоммунизаторы требуют зарисовать в Харькове муралы с Жуковым и Гагариным

«Под раздачу» попал и Пушкин. В Харькове обнаружили четыре мурала, на которых изображен российский поэт.

«В Харькове есть два огромных мурала, на которых изображены Жуков и Гагарин. Также направили обращение на городской совет с требованием закрасить этот стыд. Иначе весной будем делать это мы», — заявили активисты проекта «Декоммунизация. Украина»

Позже авторы telegram-канала, посвященного декоммунизации в Украине, сообщили, что насчитали в Харькове четыре мурала с Пушкиным, от которых также предлагают избавиться.

«Ждем пока немного потеплеет, чтобы зарисовать и сделать что-нибудь новое и качественное. 4 пушкиных, есенин, гагарин, жуков. Сколько же еще этого по Харькову?» — возмутились декоммунизаторы.