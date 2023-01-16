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Декоммунизаторы требуют зарисовать в Харькове муралы с Жуковым и Гагариным

Общество 09:23   16.01.2023
Оксана Горун
Декоммунизаторы требуют зарисовать в Харькове муралы с Жуковым и Гагариным Фото: Tan-Tal

«Под раздачу» попал и Пушкин. В Харькове обнаружили четыре мурала, на которых изображен российский поэт.

«В Харькове есть два огромных мурала, на которых изображены Жуков и Гагарин. Также направили обращение на городской совет с требованием закрасить этот стыд. Иначе весной будем делать это мы», — заявили активисты проекта «Декоммунизация. Украина»

Мурал с Юрием Гагариным в Харькове хотят закрасить
Фото: telegram «Декоммунизация. Украина»

Позже авторы telegram-канала, посвященного декоммунизации в Украине, сообщили, что насчитали в Харькове четыре мурала с Пушкиным, от которых также предлагают избавиться.

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«Ждем пока немного потеплеет, чтобы зарисовать и сделать что-нибудь новое и качественное. 4 пушкиных, есенин, гагарин, жуков. Сколько же еще этого по Харькову?» — возмутились декоммунизаторы.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 января 2023 в 09:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Под раздачу» попал и Пушкин. По Харькову обнаружили четыре мурала, на которых изображен российский поэт".