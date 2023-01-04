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В Харькове декоммунизаторы предлагают закрасить мурал с Есениным (документ)

Общество 14:32   04.01.2023
Оксана Горун
В Харькове декоммунизаторы предлагают закрасить мурал с Есениным (документ) Фото: соцсети

С таким письмом представители общественной организации «Декоммунизация. Украина» обратились к руководству Шевченковского района в Харькове. Но пока получили отказ.

Текст официального письма, полученного от Шевченковской райадминистрации Харькова опубликовали в telegram «Декоммунизация. Украина».

Активисты обратились к руководству района с предложением закрасить мурал с изображением поэта Сергея Есенина, который находится на ул. Есенина, 1. Однако в ответ администрация района сообщила, что «в данный момент в связи с военным положением предусмотрено первоочередное выполнение внеплановых срочных работ по аварийному восстановлению водоснабжения, электроснабжения, поврежденного тепла для обеспечения жизнедеятельности города». Вопрос с муралом чиновники пообещали рассмотреть после «определения приоритетных работ в 2023 году в рамках соответствующего финансирования».

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    • «В Харькове местные власти морозятся закрасить мурал с Есениным. Хотя цена вопроса – несколько банок краски», — сделали вывод декоммунизаторы.

    Напомним, накануне Нового года Харьковский облсовет с третьей попытки смог переименовать театр русской драмы им. Пушкина в Харькове, убрав из названия и «русскую» и «Пушкина».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Культура, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 января 2023 в 14:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С таким письмом представители общественной организации «Декоммунизация. Украина» обратились к руководству Шевченковского района в Харькове. Но пока получили отказ".