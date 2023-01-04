В Харькове декоммунизаторы предлагают закрасить мурал с Есениным (документ)

С таким письмом представители общественной организации «Декоммунизация. Украина» обратились к руководству Шевченковского района в Харькове. Но пока получили отказ.

Текст официального письма, полученного от Шевченковской райадминистрации Харькова опубликовали в telegram «Декоммунизация. Украина».

Активисты обратились к руководству района с предложением закрасить мурал с изображением поэта Сергея Есенина, который находится на ул. Есенина, 1. Однако в ответ администрация района сообщила, что «в данный момент в связи с военным положением предусмотрено первоочередное выполнение внеплановых срочных работ по аварийному восстановлению водоснабжения, электроснабжения, поврежденного тепла для обеспечения жизнедеятельности города». Вопрос с муралом чиновники пообещали рассмотреть после «определения приоритетных работ в 2023 году в рамках соответствующего финансирования».

«В Харькове местные власти морозятся закрасить мурал с Есениным. Хотя цена вопроса – несколько банок краски», — сделали вывод декоммунизаторы.

Напомним, накануне Нового года Харьковский облсовет с третьей попытки смог переименовать театр русской драмы им. Пушкина в Харькове, убрав из названия и «русскую» и «Пушкина».