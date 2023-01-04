У Харкові декомунізатори пропонують зафарбувати мурал із Єсеніним (документ)

З таким листом представники громадської організації “Декомунізація. Україна” звернулися до керівництва Шевченківського району в Харкові. Але поки що отримали відмову.

Текст офіційного листа, отриманого від Шевченківської райадміністрації Харкова, опублікували в Телеграмі “Декомунізація. Україна”.

Активісти звернулися до керівництва району із пропозицією зафарбувати мурал із зображенням поета Сергія Єсеніна, який знаходиться на вул. Єсеніна, 1. Однак у відповідь адміністрація району повідомила, що “в даний час у зв’язку з військовим становищем передбачено першочергове виконання позапланових термінових робіт з аварійного відновлення водопостачання, електропостачання, пошкодженого тепла для забезпечення життєдіяльності міста”. Питання з муралом чиновники пообіцяли розглянути після “визначення пріоритетних робіт у 2023 році у рамках відповідного фінансування”.

“У Харкові місцева влада морозиться зафарбувати мурал з Єсеніним. Хоча ціна питання – кілька банок фарби”, – зробили висновок декомунізатори.

Нагадаємо, напередодні Нового року Харківська облрада з третьої спроби змогла перейменувати театр російської драми ім. Пушкіна в Харкові, прибравши з назви і “російську”, й “Пушкіна”.