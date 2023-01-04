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У Харкові декомунізатори пропонують зафарбувати мурал із Єсеніним (документ)

Політика 14:32   04.01.2023
Оксана Горун
У Харкові декомунізатори пропонують зафарбувати мурал із Єсеніним (документ)

З таким листом представники громадської організації “Декомунізація. Україна” звернулися до керівництва Шевченківського району в Харкові. Але поки що отримали відмову.

Текст офіційного листа, отриманого від Шевченківської райадміністрації Харкова, опублікували в Телеграмі “Декомунізація. Україна”.

Активісти звернулися до керівництва району із пропозицією зафарбувати мурал із зображенням поета Сергія Єсеніна, який знаходиться на вул. Єсеніна, 1. Однак у відповідь адміністрація району повідомила, що “в даний час у зв’язку з військовим становищем передбачено першочергове виконання позапланових термінових робіт з аварійного відновлення водопостачання, електропостачання, пошкодженого тепла для забезпечення життєдіяльності міста”. Питання з муралом чиновники пообіцяли розглянути після “визначення пріоритетних робіт у 2023 році у рамках відповідного фінансування”.

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    • “У Харкові місцева влада морозиться зафарбувати мурал з Єсеніним. Хоча ціна питання – кілька банок фарби”, – зробили висновок декомунізатори.

    Нагадаємо, напередодні Нового року Харківська облрада з третьої спроби змогла перейменувати театр російської драми ім. Пушкіна в Харкові, прибравши з назви і “російську”, й “Пушкіна”.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2023 в 14:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З таким листом представники громадської організації “Декомунізація. Україна” звернулися до керівництва Шевченківського району в Харкові. Але поки що отримали відмову".