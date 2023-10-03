“Битва за Єсеніна” у Харкові: на місці, де був мурал поету, пишуть його вірші
У Харкові поверх патріотичного муралу на вул. Єсеніна невідомі написали чорною фарбою рядки з вірша поета.
“Битва муралів” на вулиці Єсеніна отримала продовження. У серпні активісти проєкту “Деколонізація. Україна” зафарбували зображення російського поета Сергія Єсеніна на вулиці, що має його ім’я, в Харкові. Перед цим вони зверталися до чиновників Шевченківської райадміністрації, але там відповіли, що під час воєнних дій коштів на усунення муралів немає. Фарбою активістам допомогла приватна компанія. А на місці, де раніше був Єсенін, вирішили створити патріотичний мурал.
Утім, проблеми виникли вже при перших спробах.
Уже за кілька днів після початку робіт поверх нарисів нового малюнка з’явився рядок з вірша Єсеніна.
“Патріотичний мурал усе одно буде”, – відреагували на народну творчість “деколонізатори”.
А 25 серпня повідомили про успішне завершення робіт.
Проте невідомі “месники” зіпсували й уже готову картину.
“Віршем Єсеніна про “братовбивчу” війну пошкодили патріотичний мурал на вулиці Єсеніна (перейменування буде) в Харкові”, – повідомили активісти 3 жовтня.
Вони заявили, що мурал відновлять, і висловили думку, що “тут є робота для СБУ”.
“Це неадекватно, коли таке відбувається в місті, яке пережило стільки”, – вважають автори каналу “Деколонізація. Україна”.
Новини за темою:
Ви читали новину: «“Битва за Єсеніна” у Харкові: на місці, де був мурал поету, пишуть його вірші»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 17:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поверх патріотичного муралу на вул. Єсеніна невідомі написали чорною фарбою рядки з вірша пое".