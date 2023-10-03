“Битва за Єсеніна” у Харкові: на місці, де був мурал поету, пишуть його вірші

У Харкові поверх патріотичного муралу на вул. Єсеніна невідомі написали чорною фарбою рядки з вірша поета.

“Битва муралів” на вулиці Єсеніна отримала продовження. У серпні активісти проєкту “Деколонізація. Україна” зафарбували зображення російського поета Сергія Єсеніна на вулиці, що має його ім’я, в Харкові. Перед цим вони зверталися до чиновників Шевченківської райадміністрації, але там відповіли, що під час воєнних дій коштів на усунення муралів немає. Фарбою активістам допомогла приватна компанія. А на місці, де раніше був Єсенін, вирішили створити патріотичний мурал.

Утім, проблеми виникли вже при перших спробах.

Уже за кілька днів після початку робіт поверх нарисів нового малюнка з’явився рядок з вірша Єсеніна.

“Патріотичний мурал усе одно буде”, – відреагували на народну творчість “деколонізатори”.

А 25 серпня повідомили про успішне завершення робіт.

Проте невідомі “месники” зіпсували й уже готову картину.

“Віршем Єсеніна про “братовбивчу” війну пошкодили патріотичний мурал на вулиці Єсеніна (перейменування буде) в Харкові”, – повідомили активісти 3 жовтня.

Вони заявили, що мурал відновлять, і висловили думку, що “тут є робота для СБУ”.

“Це неадекватно, коли таке відбувається в місті, яке пережило стільки”, – вважають автори каналу “Деколонізація. Україна”.