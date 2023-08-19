У Харкові знищили мурал із Єсеніним (відео)

Зображення поета на вулиці, що має його ім’я, у Харкові, зафарбували активісти деколонізації.

“Сьогодні у Харкові було зафарбовано мурал із Єсєніним на вулиці, яка тимчасово носить його назву. Дякуємо за роботу чудовій художниці Діні Чмуж. За вирішення організаційних моментів Міллі Денчик, а за надану фарбу – “Капаролу“, – повідомили у телеграм-каналі “Деколонізація. Україна”.

Нагадаємо, на минулій сесії міськради 18 серпня депутати ухвалили рішення перейменувати низку топонімів у Харкові. У тому числі вулицю Маяковського, названу на честь радянського поета.