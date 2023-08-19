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У Харкові знищили мурал із Єсеніним (відео)

Суспільство 17:06   19.08.2023
Оксана Горун
У Харкові знищили мурал із Єсеніним (відео)

Зображення поета на вулиці, що має його ім’я, у Харкові, зафарбували активісти деколонізації.

Сьогодні у Харкові було зафарбовано мурал із Єсєніним на вулиці, яка тимчасово носить його назву. Дякуємо за роботу чудовій художниці Діні Чмуж. За вирішення організаційних моментів Міллі Денчик, а за надану фарбу – “Капаролу“, – повідомили у телеграм-каналі “Деколонізація. Україна”.

Нагадаємо, на минулій сесії міськради 18 серпня депутати ухвалили рішення перейменувати низку топонімів у Харкові. У тому числі вулицю Маяковського, названу на честь радянського поета.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2023 в 17:06;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зображення поета на вулиці, що має його ім’я, у Харкові, зафарбували активісти деколонізації".