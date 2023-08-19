У Харкові знищили мурал із Єсеніним (відео)
Зображення поета на вулиці, що має його ім’я, у Харкові, зафарбували активісти деколонізації.
“Сьогодні у Харкові було зафарбовано мурал із Єсєніним на вулиці, яка тимчасово носить його назву. Дякуємо за роботу чудовій художниці Діні Чмуж. За вирішення організаційних моментів Міллі Денчик, а за надану фарбу – “Капаролу“, – повідомили у телеграм-каналі “Деколонізація. Україна”.
Нагадаємо, на минулій сесії міськради 18 серпня депутати ухвалили рішення перейменувати низку топонімів у Харкові. У тому числі вулицю Маяковського, названу на честь радянського поета.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові знищили мурал із Єсеніним (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2023 в 17:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зображення поета на вулиці, що має його ім’я, у Харкові, зафарбували активісти деколонізації".