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В Харькове уничтожили мурал с Есениным (видео)

Общество 17:06   19.08.2023
Оксана Горун
В Харькове уничтожили мурал с Есениным (видео)

Изображение поэта на улице, которая носит его имя в Харькове, закрасили активисты деколонизации.

«Сегодня в Харькове был закрашен мурал с Есениным на улице, которая временно носит его имя. Спасибо за работу замечательной художнице Дине Чмуж. За решение организационных моментов Милли Денчик, а за предоставленную краску – «Капаролу», — сообщили в telegram-канале «Деколонизация. Украина».

Напомним, на минувшей сессии горсовета 18 августа депутаты приняли решение переименовать ряд топонимов в Харькове. В том числе — улицу Маяковского, названную в честь советского поэта.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 августа 2023 в 17:06;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Изображение поэта на улице, которая носит его имя в Харькове, закрасили активисты деколонизации".