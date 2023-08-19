В Харькове уничтожили мурал с Есениным (видео)
Изображение поэта на улице, которая носит его имя в Харькове, закрасили активисты деколонизации.
«Сегодня в Харькове был закрашен мурал с Есениным на улице, которая временно носит его имя. Спасибо за работу замечательной художнице Дине Чмуж. За решение организационных моментов Милли Денчик, а за предоставленную краску – «Капаролу», — сообщили в telegram-канале «Деколонизация. Украина».
Напомним, на минувшей сессии горсовета 18 августа депутаты приняли решение переименовать ряд топонимов в Харькове. В том числе — улицу Маяковского, названную в честь советского поэта.
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- • Дата публикации материала: 19 августа 2023 в 17:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Изображение поэта на улице, которая носит его имя в Харькове, закрасили активисты деколонизации".