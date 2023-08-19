В Харькове уничтожили мурал с Есениным (видео)

Изображение поэта на улице, которая носит его имя в Харькове, закрасили активисты деколонизации.

«Сегодня в Харькове был закрашен мурал с Есениным на улице, которая временно носит его имя. Спасибо за работу замечательной художнице Дине Чмуж. За решение организационных моментов Милли Денчик, а за предоставленную краску – «Капаролу», — сообщили в telegram-канале «Деколонизация. Украина».

Напомним, на минувшей сессии горсовета 18 августа депутаты приняли решение переименовать ряд топонимов в Харькове. В том числе — улицу Маяковского, названную в честь советского поэта.