Обелиск славы демонтируют в Дергачах: документ

Проект «Деколонизация. Украина» опубликовал распоряжение начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко о демонтаже обелиска славы, который находится возле здания Дергачевского горсовета.

«Принято решение о демонтаже советского монумента на котором ряд запрещенной символики и пропагандистская надпись», — прокомментировали деколонизаторы решение начальника ГВА.

Сам Задоренко в распоряжении сослался на Закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики».

Ранее деколонизаторы уже публиковали фото памятника возле Дергачевского горсовета. И на нем, кроме советских звезд, присутствует еще и изображение московского Кремля.

«Советские солдаты держат звезду с надписью СССР с изображением кремля. Этот памятник прямо у городского совета. Направили обращение на городской совет с требованием немедленного демонтажа», — писали авторы канала еще осенью 2023 года.