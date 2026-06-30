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Обелиск славы демонтируют в Дергачах: документ

Общество 21:09   30.06.2026
Оксана Горун
Обелиск славы демонтируют в Дергачах: документ Фото: Деколонизация Украина

Проект «Деколонизация. Украина» опубликовал распоряжение начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко о демонтаже обелиска славы, который находится возле здания Дергачевского горсовета. 

«Принято решение о демонтаже советского монумента на котором ряд запрещенной символики и пропагандистская надпись», — прокомментировали деколонизаторы решение начальника ГВА.

Сам Задоренко в распоряжении сослался на Закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики».

Ранее деколонизаторы уже публиковали фото памятника возле Дергачевского горсовета. И на нем, кроме советских звезд, присутствует еще и изображение московского Кремля.

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«Советские солдаты держат звезду с надписью СССР с изображением кремля. Этот памятник прямо у городского совета. Направили обращение на городской совет с требованием немедленного демонтажа», — писали авторы канала еще осенью 2023 года.

 

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2026 в 21:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Проект «Деколонизация. Украина» опубликовал распоряжение начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко о демонтаже обелиска славы, который находится возле здания горсовета".