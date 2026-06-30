Обелиск славы демонтируют в Дергачах: документ
Проект «Деколонизация. Украина» опубликовал распоряжение начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко о демонтаже обелиска славы, который находится возле здания Дергачевского горсовета.
«Принято решение о демонтаже советского монумента на котором ряд запрещенной символики и пропагандистская надпись», — прокомментировали деколонизаторы решение начальника ГВА.
Сам Задоренко в распоряжении сослался на Закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики».
Ранее деколонизаторы уже публиковали фото памятника возле Дергачевского горсовета. И на нем, кроме советских звезд, присутствует еще и изображение московского Кремля.
Читайте также: В Харькове собрали подписи против переименования улицы в честь героев «Азова»
«Советские солдаты держат звезду с надписью СССР с изображением кремля. Этот памятник прямо у городского совета. Направили обращение на городской совет с требованием немедленного демонтажа», — писали авторы канала еще осенью 2023 года.