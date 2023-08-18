В Харькове переименовали улицы с названиями, связанными с РФ

В Харькове больше не будет Оренбургской и Лубянской, а также улиц, названных в честь Маяковского, Конева, Бажанова и так далее.

Очередную порцию объектов топонимики в Харькове переименовали депутаты горсовета. Такое решение они поддержали во время сессии 18 августа.

«Бывшая ул. Оренбургская будет носить имя братьев Гипиков, ул. Маяковского — Николая Хвылевого, ул. Конева стала ул. Гончаровской, а ул. Маршала Бажанова — ул. Черноглазовской. Бывший пер. Халтурина был переименован в пер. Академика Померанчука, ул. Целиноградская — в ул. Мирослава Мыслы, ул. Лубянская — в ул. Лубенскую, пер. Петрашевский — в пер. Петра Франко, пер. Плехановский — в пер. Петинский, а ул. Молодой Гвардии стала ул. Добровольцев», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Мэр города Игорь Терехов пояснил логику переименований.

«Часть улиц мы называем в честь героев, которые погибли, защищая нас и нашу землю. Часть — в память об украинских деятелях, а другим возвращаем исторические названия, которые изменили в советское время. Шаг за шагом будем идти в этом направлении», — сказал он.