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В Харькове переименовали улицы с названиями, связанными с РФ

Общество 12:27   18.08.2023
Оксана Горун
В Харькове переименовали улицы с названиями, связанными с РФ Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове больше не будет Оренбургской и Лубянской, а также улиц, названных в честь Маяковского, Конева, Бажанова и так далее.

Очередную порцию объектов топонимики в Харькове переименовали депутаты горсовета. Такое решение они поддержали во время сессии 18 августа.

«Бывшая ул. Оренбургская будет носить имя братьев Гипиков, ул. Маяковского — Николая Хвылевого, ул. Конева стала ул. Гончаровской, а ул. Маршала Бажанова — ул. Черноглазовской. Бывший пер. Халтурина был переименован в пер. Академика Померанчука, ул. Целиноградская — в ул. Мирослава Мыслы, ул. Лубянская — в ул. Лубенскую, пер. Петрашевский — в пер. Петра Франко, пер. Плехановский — в пер. Петинский, а ул. Молодой Гвардии стала ул. Добровольцев», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Мэр города Игорь Терехов пояснил логику переименований.

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«Часть улиц мы называем в честь героев, которые погибли, защищая нас и нашу землю. Часть — в память об украинских деятелях, а другим возвращаем исторические названия, которые изменили в советское время. Шаг за шагом будем идти в этом направлении», — сказал он.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 12:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове больше не будет Оренбургской и Лубянской, а также улиц, названных в честь Маяковского, Конева, Бажанова и так далее".