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Сырский стал почетным харьковчанином — Терехов

Политика 11:46   18.08.2023
Оксана Горун
Сырский стал почетным харьковчанином — Терехов Фото: Анастасия Власова для WP

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский получил почетное звание «Почетный гражданин города Харькова».

Такое решение поддержали депутаты Харьковского горсовета во время сессии 18 августа, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Только что на сессии депутатский корпус принял единодушное решение присвоить звание «Почетный гражданин города Харькова» Александру Сырскому, Юрию Лебедю, Игорю Танцюре, Сергею Соколовскому, Андрею Бережному, Олегу Черкашину, Сергею Филиппову и Рустаму Кривошею. Боевые заслуги этих людей говорят сами за себя. Именно они не дали захватить Харьков, а теперь защищают наш город», – сообщил Терехов.

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Звания почетных харьковчан получили:

— Александр Сырский, украинский военный, генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ, Герой Украины;

— Юрий Лебедь, командующий Нацгвардией Украины с 25.02.2022 года по 08.07.2023 года;

— Игорь Танцюра, командующий Силами территориальной обороны ВСУ;

— Сергей Соколовский, начальник Национальной академии Нацгвардии Украины, кандидат наук, генерал-лейтенант;

— Андрей Бережной, начальник Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, кандидат технических наук, бригадный генерал;

— Олег Черкашин, командир воинской части А7402 (его подразделение — 227-й батальон 127-й бригады ТрО — первым вышло на границу Харьковской области с РФ во время весеннего контрнаступления);

— Сергей Филиппов, военный врач, волонтер;

— Рустам Кривошея, начальник группы внутреннего контроля командования Сил территориальной обороны ВСУ, лейтенант.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 11:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский получил почетное звание «Почетный гражданин города Харькова»".