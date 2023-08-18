Live
  • Пт 18.08.2023
    • Харьков
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

В бюджет Харькова внесли изменения: на что выделили деньги

Общество 11:00   18.08.2023
Оксана Горун
В бюджет Харькова внесли изменения: на что выделили деньги

18 августа проходит сессия Харьковского горсовета. Депутаты, как всегда, заседают онлайн. Один из самых важных вопросов дня — внесение изменений в бюджет Харькова.

Депутаты проголосовали за изменения. В частности город получил субвенции из госбюджета, которые направит на ликвидацию последствий российских обстрелов.

«Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, Харьковской городской территориальной громаде предусмотрена субвенция из государственного бюджета на: реализацию проектов (объектов, мероприятий), направленных на ликвидацию последствий вооруженной агрессии, – 491,5 млн грн; выплату денежной компенсации на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины — 104,3 млн грн;  выплату денежной компенсации на приобретение жилья семьям участников боевых действий на территории Украины – 24,2 млн грн», — сообщила пресс-служба мэрии.

Кроме того, в бюджете предусмотрели очередное денежный «транш» на обеспечение бесплатного проезда в городском транспорте (выделили еще 89 млн грн).

Читайте также: Сырский, Лебедь и Танцюра сегодня могут стать почетными харьковчанами (проект)

На восстановление объектов теплообеспечения Харькова направили 35 млн грн. На содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети – 150 млн грн. На реконструкцию сетей освещения города – 7,5 млн грн.

«Кроме того, на защиту гражданского населения и повышение уровня общественной безопасности направлено 12,5 млн грн», — отметили в горсовете.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Российское командование уже делает трудный выбор — ISW
Российское командование уже делает трудный выбор — ISW
18.08.2023, 08:29
Сырский, Лебедь и Танцюра сегодня могут стать почетными харьковчанами (проект)
Сырский, Лебедь и Танцюра сегодня могут стать почетными харьковчанами (проект)
18.08.2023, 07:20
Наступление у Синьковки и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба
Наступление у Синьковки и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба
18.08.2023, 07:40
До командования РФ дошло: ситуация приобретает неприятный характер — Машовец
До командования РФ дошло: ситуация приобретает неприятный характер — Машовец
17.08.2023, 09:27
Будет большой взрыв: на Харьковщине перекрывают дорогу
Будет большой взрыв: на Харьковщине перекрывают дорогу
18.08.2023, 10:48
В мэрии Харькова структурные изменения: ликвидировали управление и департамент
В мэрии Харькова структурные изменения: ликвидировали управление и департамент
18.08.2023, 11:10

Новости по теме:

11:00
В бюджет Харькова внесли изменения: на что выделили деньги
07:20
Сырский, Лебедь и Танцюра сегодня могут стать почетными харьковчанами (проект)
14:48
В Харькове уже переложили более 130 км теплосетей – Терехов
09:59
Терехов объяснил, зачем отстраивать Харьков прямо во время войны
23:12
В мэрии Харькова опровергают, что Богдан Федак возглавит горздрав

  • Категории: Общество, Политика, Харьков, Экономика; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В бюджет Харькова внесли изменения: на что выделили деньги»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 11:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 августа проходит сессия Харьковского горсовета. Депутаты, как всегда, заседают онлайн. Один из самых важных вопросов дня — внесение изменений в бюджет Харькова".