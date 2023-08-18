В бюджет Харькова внесли изменения: на что выделили деньги

18 августа проходит сессия Харьковского горсовета. Депутаты, как всегда, заседают онлайн. Один из самых важных вопросов дня — внесение изменений в бюджет Харькова.

Депутаты проголосовали за изменения. В частности город получил субвенции из госбюджета, которые направит на ликвидацию последствий российских обстрелов.

«Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, Харьковской городской территориальной громаде предусмотрена субвенция из государственного бюджета на: реализацию проектов (объектов, мероприятий), направленных на ликвидацию последствий вооруженной агрессии, – 491,5 млн грн; выплату денежной компенсации на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины — 104,3 млн грн; выплату денежной компенсации на приобретение жилья семьям участников боевых действий на территории Украины – 24,2 млн грн», — сообщила пресс-служба мэрии.

Кроме того, в бюджете предусмотрели очередное денежный «транш» на обеспечение бесплатного проезда в городском транспорте (выделили еще 89 млн грн).

На восстановление объектов теплообеспечения Харькова направили 35 млн грн. На содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети – 150 млн грн. На реконструкцию сетей освещения города – 7,5 млн грн.

«Кроме того, на защиту гражданского населения и повышение уровня общественной безопасности направлено 12,5 млн грн», — отметили в горсовете.