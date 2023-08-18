Сырский, Лебедь и Танцюра сегодня могут стать почетными харьковчанами (проект)
На внеочередной сессии Харьковского городского совета, которая назначена на 10:00 18 августа, первым депутаты будут рассматривать вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Харькова».
Проект решения МГ «Объектив» предоставил один из депутатов горсовета. В списке к утверждению — восемь кандидатов, среди которых высшее военное руководство Украины, начальники харьковских военных вузов, командир воинской части, военный врач и представитель Сил ТрО. Перечень, за который будут голосовать депутаты, выглядит так:
— Александр Сырский, украинский военный, генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ, Герой Украины;
— Юрий Лебедь, командующий Нацгвардией Украины с 25.02.2022 года по 08.07.2023 года;
— Игорь Танцюра, командующий Силами территориальной обороны ВСУ;
— Сергей Соколовский, начальник Национальной академии Нацгвардии Украины, кандидат наук, генерал-лейтенант;
— Андрей Бережной, начальник Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, кандидат технических наук, бригадный генерал;
— Олег Черкашин, командир воинской части А7402 (его подразделение — 227-й батальон 127-й бригады ТрО — первым вышло на границу Харьковской области с РФ во время весеннего контрнаступления);
— Сергей Филиппов, военный врач, волонтер;
— Рустам Кривошея, начальник группы внутреннего контроля командования Сил территориальной обороны ВСУ, лейтенант.
Как сообщали в ОО «Харьковский антикоррупционный центр», в июле на пожизненные стипендии для 88 почетных граждан Харькова или их представителей из городского бюджета потратили почти 3 миллиона гривен. По 33,5 тысячи получили известные политики, бизнесмены, многолетние чиновники горсовета, деятели науки и культуры, спортсмены и военные.
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- • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 07:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На внеочередной сессии Харьковского городского совета, которая назначена на 10:00 18 августа, первым депутаты будут рассматривать вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Харькова».".