В 2023-м на почетных харьковчан может уйти 35 млн грн из бюджета. Список

В июле на пожизненные стипендии для 88 почетных граждан Харькова или их представителей из городского бюджета потратили почти 3 миллиона гривен. По 33,5 тысячи получили известные политики, бизнесмены, многолетние чиновники горсовета, деятели науки и культуры, спортсмены и военные.

Если ничего не изменится, то за год на стипендии для «почетных» уйдет 35 миллионов гривен из городской казны, пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр», проанализировавшая сайт публичных средств.

«Лишь несколько стипендиатов написали заявления, чтобы средства перечисляли в другие учреждения. Так, стипендия миллиардера Александра Ярославского идет сразу на счет управления образования администрации Салтовского района города для нужд школы №128. Стипендия экс-нардепа-регионала Виктора Остапчука и бывшего министра транспорта и связи Георгия Кирпы (получает вдова) идут на счета в «Индустриалбанк». Остальные получают средства из бюджета на собственное имя», — отмечают активисты.

Как пишут антикоррупционеры, всего в перечне почетных граждан Харькова 139 фамилий, но стипендии получают не все. Среди тех, кому деньги из бюджета больше не платят: экс-руководитель ОГА и бывший «регионал» Михаил Добкин, подсанкционный олигарх Павел Фукс, митрополит Харьковский и Богодуховский УПЦ МП Онуфрий (Олег Легкий), олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова, коммунистка и пророссийская экс-нардеп Алла Александровская.

Среди тех, кто продолжает получать стипендию, — экс-нардепы-регионалы Александр Фельдман и Владимир Мисик (владелец хлебокомбината «Кулиничи»), бывшие городские головы Владимир Шумилкин и Михаил Пилипчук, экс-глава Харьковского облсовета Сергей Чернов. Стипендию Евгения Кушнарева, который умер в 2007 году, получает его жена.

Не отказывается от бюджетных денег и топ-застройщик Харькова — Александр Харченко, член исполкома горсовета и владелец ПАО «Трест-Жилстрой-1».

Среди спортсменов, которые регулярно получают деньги из бюджета, — тренер Мирон Маркевич, теннисистка Элина Свитолина и боксер Александр Гвоздик. Среди «селебрити» стипендию платят педиатру Евгению Комаровскому.

Полный перечень почетных граждан Харькова, которые получили стипендию в июле:

1. Катиб Мамедов

2. Николай Овчаренко

3. Максим Веракса

4. Юрий Караченцев

5. Николай Велигоцкий

6. Александр Ярославский (перечисляет на нужды школы № 128)

7. Мирон Маркевич

8. Алла Бобейко

9. Михаил Пилипчук

10. Владимир Мисик

11. Валерий Алтухов (стипендию получает вдова Елена Алтухова)

12. Александр Кривцов (стипендию получает вдова Нина Кривцова)

13. Валентин Голик

14. Вячеслав Пивоваров (стипендию получает вдова Ольга Куценко)

15. Леонид Тарабаринов (стипендию получает доверенное лицо Наталья Тарабаринова)

16. Валерий Бойко

17. Владимир Пономаренко

18. Степан Полторак

19. Сергей Гузченко

20. Игорь Вировец

21. Сергей Куделко

22. Валентина Астахова

23. Владимир Лисовой

24. Александр Фельдман

25. Сергей Тесленко

26. Владимир Радченко

27. Ефим Чемеровский (стипендию получает Ирина Чемеровская)

28. Наум Водовозов

29. Элина Свитолина

30. Светлана Горбунова-Рубан

31. Василий Таций (стипендию получает Людмила Таций)

32. Илья Залюбовский (стипендию получает Надежда Залюбовская)

33. Виктор Остапчук (стипендия перечисляется на счет в АКБ «Индустриалбанк»)

34. Владимир Шумилкин

35. Николай Соловьев (стипендию получает Станислава Соловьева)

36. Александр Черевко

37. Светлана Колыванова-Попеску

38. Алла Коваленко

39. Константин Шердиц

40. Владимир Садковый

41. Владимир Лупальцов

42. Александра Зуб

43. Петр Мчедлов-Петросян

44. Юрий Мацевитый

45. Евгений Кушнарев (стипендию получает жена Валентина Кушнарева)

46. Нина Максимова

47. Алексей Середа

48. Сергей Кирик

49. Александр Бандурка

50. Галина Марченко

51. Виль Бакиров

52. Зоя Колесникова

53. Леонид Товажнянский

54. Евгений Комаровский

55. Александр Духовский

56. Владимир Бабаев

57. Валентин Черных

58. Леонид Шутенко (стипендию получает вдова Джульетта Шутенко)

59. Анатолий Туренко (стипендию получает Евгения Туренко)

60. Александр Гвоздик

61. Александр Жданов

62. Владимир Кривцов (стипендию получает Валентина Кривцова)

63. Михаил Бондаренко (стипендию получает Лидия Бондаренко)

64. Юрий Кроленко (стипендию получает Аделаида Кроленко)

65. Михаил Борисюк

66. Олег Демин

67. Татьяна Таукешева

68. Иван Неклюдов

69. Виктор Ковтун

70. Олег Микац

71. Валерий Фадеев

72. Светлана Дуденко

73. Николай Вахно

74. Владимир Семиноженко

75. Лена Грабина

76. Георгий Кирпа (деньги перечисляются на счет в АКБ «Индастриалбанк»)

77. Александр Ридный

78. Иван Прищепа

79. Сергей Чернов

80. Владимир Золотарев

81. Валерий Шмуклер

82. Сергей Гусаров

83. Илья Гельфгат

84. Алексей Настаченко

85. Александр Волобуев

86. Александр Харченко

87. Юрий Поярков (стипендию получает жена Елена Гайдева)

88. Елена Гречанина

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что список почетных харьковчан, к которому у отдельных политиков и общественников есть вопросы, необходимо пересмотреть «с учетом мнения общественности». Но после войны, ведь в ее условиях широкая дискуссия невозможна.