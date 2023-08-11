У 2023-му на почесних харків’ян може піти 35 млн грн із бюджету. Повний список

У липні на довічні стипендії для 88 почесних громадян Харкова чи їхніх представників із міського бюджету витратили майже 3 мільйони гривень. По 33,5 тисячі отримали відомі політики, бізнесмени, багаторічні чиновники міськради, діячі науки та культури, спортсмени та військові.

Якщо нічого не зміниться, то за рік на стипендії для “почесних” піде 35 мільйонів гривень із міської скарбниці, пише ГО “Харківський антикорупційний центр”, яка проаналізувала сайт публічних коштів.

“Лише кілька стипендіатів написали заяви, щоб кошти перераховували в інші установи. Так, стипендія мільярдера Олександра Ярославського йде одразу на рахунок управління освіти адміністрації Салтівського району міста для потреб школи №128. Стипендія екснардепа-регіонала Віктора Остапчука та колишнього міністра транспорту та зв’язку Георгія Кірпи (отримує вдова) йдуть на рахунки в “Індустріалбанк”. Решта отримує кошти з бюджету на власне ім’я”, – зазначають активісти.

Як пишуть антикорупціонери, загалом у переліку почесних громадян Харкова 139 прізвищ, але стипендії отримують не всі. Серед тих, кому гроші з бюджету більше не платять: екскерівник ОДА та колишній “регіонал” Михайло Добкін, підсанкційний олігарх Павло Фукс, митрополит Харківський та Богодухівський УПЦ МП Онуфрій (Олег Легкий), олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова, комуністка та екснардепка Алла Александровська.

Серед тих, хто продовжує отримувати стипендію, — колишні нардепи-регіонали Олександр Фельдман та Володимир Мисик (власник хлібокомбінату “Кулиничі”), колишні міські голови Володимир Шумілкін та Михайло Пилипчук, ексглава Харківської облради Сергій Чернов. Стипендію Євгенія Кушнарьова, який помер у 2007 році, отримує його дружина.

Не відмовляється від бюджетних грошей і топзабудовник Харкова – Олександр Харченко, член виконкому міськради та власник ПАТ “Трест-Житлобуд-1”.

Серед спортсменів, які регулярно отримують гроші з бюджету, — тренер Мирон Маркевич, тенісистка Еліна Світоліна та боксер Олександр Гвоздик. Серед “селебріті” стипендію платять педіатру Євгену Комаровському.

Повний перелік почесних громадян Харкова, які отримали стипендію у липні:

1. Катіб Мамедов

2. Микола Овчаренко

3. Максим Веракса

4. Юрій Караченцев

5. Микола Велигоцький

6. Олександр Ярославський (перераховує на потреби школи № 128)

7. Мирон Маркевич

8. Алла Бобейко

9. Михайло Пилипчук

10. Володимир Мисик

11. Валерій Алтухов (стипендію отримує вдова Олена Алтухова)

12. Олександр Кривцов (стипендію отримує вдова Ніна Кривцова)

13. Валентин Голік

14. Вячеслав Пивоваров (стипендію отримує вдова Ольга Куценко)

15. Леонід Тарабаринов (стипендію отримує довірена особа Наталія Тарабаринова)

16. Валерій Бойко

17. Володимир Пономаренко

18. Степан Полторак

19. Сергій Гузченко

20. Ігор Вировець

21. Сергій Куделко

22. Валентина Астахова

23. Володимир Лісовий

24. Олександр Фельдман

25. Сергій Тесленко

26. Володимир Радченко

27. Юхим Чемеровський (стипендію отримує Ірина Чемеровська)

28. Наум Водовозов

29. Еліна Світоліна

30. Світлана Горбунова-Рубан

31. Василь Тацій (стипендію отримує Людмила Тацій)

32. Ілля Залюбовський (стипендію отримує Надія Залюбовська)

33. Віктор Остапчук (стипендія перераховується на рахунок у АКБ “Індустріалбанк”)

34. Володимир Шумілкін

35. Микола Соловйов (стипендію отримує Станіслава Соловйова)

36. Олександр Черевко

37. Світлана Коливанова-Попеску

38. Алла Коваленко

39. Костянтин Шердіц

40. Володимир Садковий

41. Володимир Лупальцов

42. Олександра Зуб

43. Петро Мчедлов-Петросян

44. Юрій Мацевитий

45. Євген Кушнарьов (стипендію отримує дружина Валентина Кушнарьова)

46. Ніна Максимова

47. Олексій Середа

48. Сергій Кирик

49. Олександр Бандурка

50. Галина Марченко

51. Віль Бакіров

52. Зоя Колесникова

53. Леонід Товажнянський

54. Євген Комаровський

55. Олександр Духовський

56. Володимир Бабаєв

57. Валентин Черних

58. Леонід Шутенко (стипендію отримує вдова Джульєтта Шутенко)

59. Анатолій Туренко (стипендію отримує Євгенія Туренко)

60. Олександр Гвоздик

61. Олександр Жданов

62. Володимир Кривцов (стипендію отримує Валентина Кривцова

63. Михайло Бондаренко (стипендію отримує Лідія Бондаренко)

64. Юрій Кроленко (стипендію отримує Аделаіда Кроленко)

65. Михайло Борисюк

66. Олег Дьомін

67. Тетяна Таукешева

68. Іван Неклюдов

69. Віктор Ковтун

70. Олег Мікац

71. Валерій Фадєєв

72. Світлана Дуденко

73. Микола Вахно

74. Володимир Семиноженко

75. Лєна Грабіна

76. Георгій Кірпа (гроші перераховують на рахунок у АКБ “Індастріалбанк”)

77. Олександр Рідний

78. Іван Прищепа

79. Сергій Чернов

80. Володимир Золотарьов

81. Валерій Шмуклер

82. Сергій Гусаров

83. Ілля Гельфгат

84. Олексій Настаченко

85. Олександр Волобуєв

86. Олександр Харченко

87. Юрій Поярков (стипендію отримує дружина Олена Гайдева)

88. Олена Гречаніна

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що список почесних харків’ян, до якого окремі політики та громадські особи мають питання, необхідно переглянути “з урахуванням думки громадськості”. Але після війни, адже за її умов широка дискусія неможлива.