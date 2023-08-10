Добкін та Клочкова з бюджету Харкова гроші не отримують – мерія

У Харківській мерії повідомили, що частина почесних харків’ян не одержує виплати з міського бюджету. У тому числі – колишній мер міста Михайло Добкін та олімпійська чемпіонка Яна Клочкова.

“До відома всіх зацікавлених, журналістів та і просто небайдужих. Алла Александровська, Яна Клочкова та Михайло Добкін стипендію Почесного громадянина міста Харкова не отримують“, – написав у фейсбуці директор Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що список почесних харків’ян, до якого окремі політики та громадські особи мають питання, необхідно переглянути “з урахуванням думки громадськості”. Але після війни, адже за її умов широка дискусія неможлива.

Перед цим депутатка Харківської облради Галина Куц обурилася ймовірною виплатою стипендій почесного харків’янина колишній комуністці та активістці Антимайдану Аллі Александровській та Яні Клочковій, про яку “ходять чутки, що Клочкова живе у Криму”.