Ярославський отримує гроші з бюджету Харківщини – депутатка

Депутатка Харківської облради Галина Куц заявила, що Олександр Ярославський, котрий ніяк не продасть яхту для відновлення Харкова, ще й отримує щомісяця по 16 750 грн із бюджету.

Про це Куц сказала в етері “Еспресо”.

“Ярославський – почесний громадянин Харківської області. Там стипендія складає 16 750 грн на місяць. Її дають, якщо людина окремо звернулась по стипендію”, – розповіла вона та зазначила, що Ярославський – звернувся.

Тож за пів року він отримав з обласного бюджету понад 100 тис. грн.

“Він отримує цю стипендію, і це теж цікава ситуація – чому? Наприклад, Ахметов, який теж є почесним громадянином Харківщини, – не отримує цю стипендію, а Ярославський отримує”, – наголосила Галина Куц.

Нагадаємо, днями журналіст “Української правди” Михайло Ткач перевірив, як почувається яхта “Kaiser”, яку Ярославський обіцяв продати, щоб допомогти Харкову, що постраждав від війни. Виявилося, що яхта плаває Середземним морем уже місяць, не заходячи в порти. Вона побувала біля всіх берегів Італії та втретє повернулася на Сардинію.