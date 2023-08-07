“Харків’яни почекають” – Ткач з’ясував, де плаває яхта Ярославського

Яхта “Kaiser”, яку харківський бізнесмен Олександр Ярославський обіцяв продати, щоб допомогти Харкову, вже місяць плаває Середземним морем навіть без заходу в порти.

Журналіст “Української правди” Михайло Ткач опублікував інформацію про місцеперебування судна, яке вже півтора року не продається для допомоги у відновленні Харкова.

“Яхта Kaiser, яку олігарх Ярославський на початку вторгнення обіцяв продати та допомогти харків‘янам, уже місяць не заходить в порти, побувала біля всіх берегів Італії та втретє повернулась на Сардинію. Харків‘яни почекають, а літо – ні”, – підписав Ткач опубліковані скрини.

Він розмістив у телеграмі інформацію з системи MarineTraffic. Вона містить дані про курсування судів. Так, згідно з опублікованими скриншотами, з 2 по 6 серпня яхта Ярославського знаходилася в Сардинії.