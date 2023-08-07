Live
  • Пн 07.08.2023
    • Харьков
  •   +36°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

«Харьковчане подождут» — Ткач выяснил, где плавает яхта Ярославского

Общество 13:21   07.08.2023
Алексей Наумов
«Харьковчане подождут» — Ткач выяснил, где плавает яхта Ярославского Фото: telegram Михаила Ткача

Яхта «Kaiser», которую харьковский бизнесмен Александр Ярославский обещал продать, чтобы помочь Харькову, уже месяц плавает по Средиземному морю даже без захода в порты.

Журналист «Украинской правды» Михаил Ткач опубликовал информацию о местонахождении судна, которое уж полтора года как не продается для помощи в восстановлении Харькова.

«Яхта «Kaiser», которую олигарх Ярославский в начале вторжения обещал продать и помочь харьковчанам, уже месяц не заходит в порты, побывала у всех берегов Италии и в третий раз вернулась на Сардинию. Харьковчане подождут, а лето – нет», — подписал Ткач опубликованные скрины.

Он разместил в telegram информацию из системы MarineTraffic. Она содержит данные о курсировании судов. Так, согласно опубликованным скриншотам, со 2 по 6 августа яхта Ярославского находилась в Сардинии.

Читайте также: Ярославский передумал продавать яхту ради помощи в отстройке Харькова – СМИ

Автор: Алексей Наумов
Популярно
Харьковский командир анонсировал возможность ударов по военным объектам в РФ
Харьковский командир анонсировал возможность ударов по военным объектам в РФ
07.08.2023, 09:46
Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и попытке наступления РФ на Харьковщине
Генштаб ВСУ сообщил об авиаударах и попытке наступления РФ на Харьковщине
07.08.2023, 07:17
Маляр назвала Купянское направление самим «жарким» за минувшую неделю
Маляр назвала Купянское направление самим «жарким» за минувшую неделю
07.08.2023, 10:20
«Кардинальные меры принимать» – эксперт о том, как защитить Харьков от С-300
«Кардинальные меры принимать» – эксперт о том, как защитить Харьков от С-300
07.08.2023, 12:53
ISW назвал удары по мостам в Крым подготовкой к решительному контрнаступлению
ISW назвал удары по мостам в Крым подготовкой к решительному контрнаступлению
07.08.2023, 09:10
На Харьков двигаются российские ударные БпЛА, немедленно в укрытие – Синегубов
На Харьков двигаются российские ударные БпЛА, немедленно в укрытие – Синегубов
06.08.2023, 22:32

Новости по теме:

10:55
Регби-клуб «Олимп» объединился с харьковской командой «Легион XIII»
10:10
«Мы расстались больше года назад» — жена Ярославского сделала заявление
11:04
Ультрас «Металлиста», командир Kraken о Ярославском: «Его дом полностью целый»
08:12
В Харькове неизвестные закрасили лицо Ярославскому на мурале у «Металлиста»
20:42
Ярославский передумал продавать яхту ради помощи в отстройке Харькова — СМИ

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Харьковчане подождут» — Ткач выяснил, где плавает яхта Ярославского»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 7 августа 2023 в 13:21;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Яхта «Kaiser», которую харьковский бизнесмен Александр Ярославский обещал продать, чтобы помочь Харькову, уже месяц плавает по Средиземному морю даже без захода в порты".