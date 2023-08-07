«Харьковчане подождут» — Ткач выяснил, где плавает яхта Ярославского

Яхта «Kaiser», которую харьковский бизнесмен Александр Ярославский обещал продать, чтобы помочь Харькову, уже месяц плавает по Средиземному морю даже без захода в порты.

Журналист «Украинской правды» Михаил Ткач опубликовал информацию о местонахождении судна, которое уж полтора года как не продается для помощи в восстановлении Харькова.

«Яхта «Kaiser», которую олигарх Ярославский в начале вторжения обещал продать и помочь харьковчанам, уже месяц не заходит в порты, побывала у всех берегов Италии и в третий раз вернулась на Сардинию. Харьковчане подождут, а лето – нет», — подписал Ткач опубликованные скрины.

Он разместил в telegram информацию из системы MarineTraffic. Она содержит данные о курсировании судов. Так, согласно опубликованным скриншотам, со 2 по 6 августа яхта Ярославского находилась в Сардинии.