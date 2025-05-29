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В компаниях Ярославского проходят обыски – блогер, что говорят в полиции

Общество 15:52   29.05.2025
Виктория Яковенко
В компаниях Ярославского проходят обыски – блогер, что говорят в полиции Фото: Нацполиция Украины

Сейчас правоохранители проводят масштабные обыски в компаниях, принадлежащих известному харьковскому бизнесмену Александру Ярославскому. Об этом сообщает блогер и автор Telegram-канала «Лачен пишет» Игорь Лаченков.

«У правоохранителей есть доказательства того, что несколько миллиардов гривен, присвоенных во время аферы с «Укртатнафтой», осели на счетах фирм харьковского бизнесмена. Олигарх Ярославский находится в розыске, включая каналы Интерпола. По информации ДСР Нацполиции, десятки обысков одновременно проходят у топ-менеджеров и в офисах компаний Ярославского в четырех областях Украины», — говорится в сообщении Лачена.

В Нацполиции Украины в то же время сообщили, что в рамках дела о «присвоении средств одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Украины» 29 мая провели почти 50 обысков по всей стране – в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре. Отмечается, что копы «посетили» офисные помещения и дома топ-менеджмента группы компаний и должностных лиц предприятий с признаками фиктивности.

обыски у Ярославского
Фото: Нацполиция Украины

Правоохранители напомнили, что по этому делу экс-главу правления одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов страны и пятерых его сообщников объявили в международный розыск.

«Чиновник создал преступную организацию, в которую привлек своего заместителя, начальника одного из управлений и шести предпринимателей. Оперативники Департамента стратегических расследований установили, что подконтрольные организатору «схемы» компании заключали с нефтеперерабатывающей корпорацией договоры на поставку нефтепродуктов, за которые не рассчитывались. Вместо этого легализовывали полученные средства через ряд мнимых сделок», — выяснило следствие.

За это правоохранители объявили всем девяти фигурантам о подозрении за завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УКУ). Кроме того, полицейские наложили аресты на счета ценных бумагах французской инвестиционной компании, причастной к экс-главе.

По данным НПУ, предприятия, которым отгружалось горючее, не являлись конечными получателями средств от его дальнейшей реализации. В основном эти средства перечислялись на адрес предприятиям финансово промышленной группы. Следствие продолжается.

обыски у Ярославского
Фото: Нацполиция Украины
обыски у Ярославского
Фото: Нацполиция Украины

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 15:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас правоохранители проводят масштабные обыски в компаниях, принадлежащих известному харьковскому бизнесмену Александру Ярославскому. Об этом сообщает блогер Игорь Лаченков.".