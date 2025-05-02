Live
  • Пт 02.05.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.59
  • EUR 47.08

СБУ проредила «батальйон Монако»: какая связь у дела «Мотор Січ» с Харьковом

Общество 10:43   02.05.2025
Оксана Горун
СБУ проредила «батальйон Монако»: какая связь у дела «Мотор Січ» с Харьковом

На вилле в Монако не удалось спрятаться Александру Богуслаеву — сыну экс-президента АО «Мотор Січ». Богуслаев-старший находится в СИЗО без права внести залог с 2022 года.

В отличие от отца, которого задержали по подозрению в работе на РФ, Александру Богуслаеву вменяют хищение активов предприятия «Мотор Січ».

«Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили масштабную схему хищения активов АО «Мотор Січ». Как установило расследование, фигуранты незаконно присвоили контрольный пакет акций госпредприятия, а затем продали его за 650 млн долларов США», — сообщила 2 мая пресс-служба СБУ.

По этому делу Александр проходит вместе с отцом.

«Согласно материалам производства, задержанный до начала полномасштабной войны помог своему отцу присвоить акции предприятия, а затем продать их третьим лицам. Для реализации сделки в то время руководитель «Мотор Січ» организовал инвентаризацию активов компании, в результате чего искусственно снизил стоимость ее акций. Затем он приобрел 65% ценных бумаг по существенно сниженной цене и впоследствии передал большую их часть в пользу шести оффшорных структур, которыми владеет его сын. Чтобы легализовать украденные активы, злоумышленники продали их зарубежным компаниям, а полученную прибыль использовали для приобретения элитной недвижимости на территории ЕС», — проинформировали в Службе безопасности.

Александра Богуслаева задержали в Монако

Задержали Богуслаева-младшего как раз на одном из объектов «элитной недвижимости» — на вилле в прибрежной зоне княжества Монако, где он жил в последнее время. Там провели обыски. Также обыски прошли в помещениях связанных с делом лиц в Запорожской области. Александру Богуслаеву сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 209 УК («легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере»). Эта статья предполагает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией. Богуслаев-старший тем временем получил новое подозрение — «в компанию» к уже имеющимся. Ранее его уже объявили подозреваемым в коллаборационизме и пособничестве РФ.

Напомним, Вячеслав Богуслаев незадолго до начала полномасштабного вторжения в Харькове рассказывал, что планирует участвовать в «возрождении ХАЗа». В том числе заявил, что для этого необходимо разрешить Харьковскому авиазаводу закупать запчасти в РФ.  К делу «Мотор Січ» имеет отношение и известный харьковский бизнесмен Александр Ярославский.

Читайте также: Конфликт вокруг «Мотор Січ» не должен разрушать украинско-китайские отношения — Кулеба

«Правоохранители фиксируют возможные противоправные действия представителей компаний «DCH» (компания харьковского бизнесмена Александра Ярославского  – ред.) и «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Британские Виргинские острова), которые связаны с установлением контроля над акционерным обществом «Мотор Січ», – сообщала СБУ.

Ярославского вызвали в СБУ  – в качестве свидетеля в уголовном производстве, связанном с ПАО «Мотор Cіч». Среди статей Уголовного кодекса, по которым СБУ получала показания от Александра Ярославского, – ст. 14 «Подготовка к уголовному правонарушению», ст. 111 «Государственная измена» и ст. 113 «Диверсия». Об этом сообщил сам бизнесмен в официальном заявлении, опубликованном на сайте DCH. США ввели санкции в отношении продвигаемого Ярославским китайского инвестора «Мотор Cіч» – компании Skyrizon. В Министерстве торговли США заявили, что компания угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Идут заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 2 мая
Идут заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 2 мая
01.05.2025, 20:13
Трамп испортил Путину праздник 9 мая
Трамп испортил Путину праздник 9 мая
02.05.2025, 08:53
Новости Харькова — главное за 2 мая: атака на Липцы, удар БпЛА, тело погибшей
Новости Харькова — главное за 2 мая: атака на Липцы, удар БпЛА, тело погибшей
02.05.2025, 11:22
«Невиданный объем» — Терехов о разрушениях в Харькове за месяц
«Невиданный объем» — Терехов о разрушениях в Харькове за месяц
02.05.2025, 11:06
СБУ проредила «батальйон Монако»: какая связь у дела «Мотор Січ» с Харьковом
СБУ проредила «батальйон Монако»: какая связь у дела «Мотор Січ» с Харьковом
02.05.2025, 10:43
В городе на Харьковщине ввели карантин: бешеный кот покусал хозяйку
В городе на Харьковщине ввели карантин: бешеный кот покусал хозяйку
02.05.2025, 12:08

Новости по теме:

09:50
СБУ задержала Богуслаева, рассказывавшего в Харькове, как СБУ «нужно напрячь»
11:55
На ХАЗе планируют выпускать до пяти самолетов в год
09:42
В Харькове начнут сбор фюзеляжей для вертолетов
18:53
«Нельзя поручиться, что в головах у людей, управляющих Россией» – Александр Давтян
18:21
Секретарь СНБО: украинцам вернут Мотор Сич

Вы читали новость: «СБУ проредила «батальйон Монако»: какая связь у дела «Мотор Січ» с Харьковом»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 10:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На вилле в Монако не удалось спрятаться Александру Богуслаеву — сыну экс-президента АО «Мотор Січ». Богуслаев-старший находится в СИЗО без права внести залог с 2022 года".