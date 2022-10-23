СБУ задержала Богуслаева, рассказывавшего в Харькове, как СБУ «нужно напрячь»

Президента промгиганта «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева задержали по подозрению в работе на РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

«Сотрудники Службы безопасности задержали президента АО «Мотор Сич» и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия. Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111-1 («коллаборационная деятельность»), ст. 111-2 («пособничество государству агрессору»)», — проинформировали в СБУ.

Там отметили, что задержали подозреваемых в рамках уголовного дела о незаконной поставке «Мотор Сичью» товаров военного назначения для штурмовой авиации РФ. В частности, украинские запчасти использовали на российских Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник».

«Чиновники действовали в сговоре с приближенными к кремлю представителями российской корпорации «Ростех», которая является одним из главных производителей вооружений для РФ. Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор», — сообщили в пресс-службе СБУ.

Установленные Украиной ограничения на торговлю подобной продукцией с РФ обходили через страны Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии.

Отметим, что задержанный Вячеслав Богуслав всего год назад в Харькове рассказывал, что планирует участвовать в «возрождении ХАЗа». В том числе заявил, что для этого необходимо разрешить Харьковскому авиазаводу закупать запчасти в РФ.

«Комплектацию нужно на сегодня на пять лет разрешить. Для этого нужно напрячь СБУ вашу областную и центральную и Совет безопасности. Более того, мы к Президенту Украины обратились, чтобы сняли санкции с 23 предприятий в России — то есть даже если сохранят нам комплектацию российскую, мы не сможем ее купить», — заявил Богуслаев на совместном брифинге потенциальных инвесторов ХАЗа в Харькове 29 ноября. Чем тогда, мягко говоря, удивил остальных участников брифинга.