СБУ задержала Богуслаева, рассказывавшего в Харькове, как СБУ «нужно напрячь»
Президента промгиганта «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева задержали по подозрению в работе на РФ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
«Сотрудники Службы безопасности задержали президента АО «Мотор Сич» и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия. Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111-1 («коллаборационная деятельность»), ст. 111-2 («пособничество государству агрессору»)», — проинформировали в СБУ.
Там отметили, что задержали подозреваемых в рамках уголовного дела о незаконной поставке «Мотор Сичью» товаров военного назначения для штурмовой авиации РФ. В частности, украинские запчасти использовали на российских Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник».
«Чиновники действовали в сговоре с приближенными к кремлю представителями российской корпорации «Ростех», которая является одним из главных производителей вооружений для РФ. Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор», — сообщили в пресс-службе СБУ.
Установленные Украиной ограничения на торговлю подобной продукцией с РФ обходили через страны Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии.
Отметим, что задержанный Вячеслав Богуслав всего год назад в Харькове рассказывал, что планирует участвовать в «возрождении ХАЗа». В том числе заявил, что для этого необходимо разрешить Харьковскому авиазаводу закупать запчасти в РФ.
Читайте также: Конфликт вокруг «Мотор Сич» не должен разрушать украинско-китайские отношения — Кулеба
«Комплектацию нужно на сегодня на пять лет разрешить. Для этого нужно напрячь СБУ вашу областную и центральную и Совет безопасности. Более того, мы к Президенту Украины обратились, чтобы сняли санкции с 23 предприятий в России — то есть даже если сохранят нам комплектацию российскую, мы не сможем ее купить», — заявил Богуслаев на совместном брифинге потенциальных инвесторов ХАЗа в Харькове 29 ноября. Чем тогда, мягко говоря, удивил остальных участников брифинга.Категории: Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: «Мотор Сич», Богуслаев, задержали, подозрение, СБУ; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «СБУ задержала Богуслаева, рассказывавшего в Харькове, как СБУ «нужно напрячь»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 09:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала Богуслаева, рассказывавшего в Харькове, как СБУ «нужно напрячь»".