СБУ затримала Богуслаєва, що розповідав у Харкові, як СБУ “потрібно напружити”

Президента промгіганта “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва затримали за підозрою в роботі на РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Співробітники Служби безпеки затримали президента АТ “Мотор Січ” та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства. Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-1 (“колабораційна діяльність”), ст. 111-2 (“пособництво державі агресору”)”, – поінформували в СБУ.

Там зазначили, що затримали підозрюваних у рамках кримінальної справи про незаконне постачання “Мотор Січчю” товарів військового призначення для штурмової авіації РФ. Зокрема, українські запчастини використовували на російських Мі-8АМТШ-ВН “Сапсан”, Ка-52 “Алігатор”, Мі-28Н “Нічний мисливець”.

“Посадовці діяли у змові з наближеними до кремля представниками російської корпорації “Ростех”, яка є одним із головних виробників озброєнь для РФ. Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора”, – повідомили в пресслужбі СБУ.

Встановлені Україною обмеження на торгівлю подібною продукцією з РФ оминали через країни Близького Сходу, Європи та Східної Азії.

Зазначимо, що затриманий В’ячеслав Богуслав лише рік тому в Харкові розповідав, що планує брати участь у “відродженні ХАЗу”. У тому числі заявив, що для цього необхідно дозволити Харківському авіазаводу закуповувати запчастини до РФ.

“Комплектацію потрібно на сьогодні на п’ять років дозволити. Для цього потрібно напружити СБУ вашу обласну та центральну та Раду безпеки. Більше того, ми до Президента України звернулися, щоб зняли санкції з 23 підприємств у Росії — тобто навіть якщо збережуть нам російську комплектацію, ми не зможемо її купити”, – заявив Богуслаєв на спільному брифінгу потенційних інвесторів ХАЗа в Харкові 29 листопада 2021 року. Чим тоді, м’яко кажучи, здивував решту учасників брифінгу.