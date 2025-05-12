Сегодня 12 мая: какой праздник и день в истории

12 мая — Международный день медсестры. В этот день 2024 года в публичной плоскости начался скандал вокруг фортификаций на Харьковщине. В 2007-м Верка Сердючка заняла второе место на «Евровидении». В 1954-м Украина стала членом ЮНЕСКО. В 1937-м короновали короля Великобритании Георга IV. В 1926-м произошел военный переворот в Польше. В 1820-м родилась медсестра Флоренс Найтингейл, совершившая революцию в сестринском деле. В 1797-м завершила свое более чем тысячелетнее существование Венецианская республика.

Праздники и памятные даты 12 мая

12 мая в мире – Международный день медицинской сестры и День экологического образования.

Также сегодня: Международный день здоровья растений, Международный день предотвращения синдрома хронической усталости, День одометра или спидометра, Международный день осведомленности о хронических иммунологических и неврологических заболеваниях, Всемирный день осведомленности о фибромиалгии, Международный день распространения информации о миалгическом энцефаломиелите.

12 мая в истории

12 мая 1797 года завершила свое более чем тысячелетнее существование Венецианская республика. В этот день ее руководство приняло ультиматум генерала Наполеона Бонапарта. Подробнее.

12 мая 1820 года родилась будущая английская медсестра Флоренс Найтингейл. Она коренным образом изменила сестринское дело. Подробнее.

12 мая 1926 года начался государственный переворот (так называемый «Майский переворот») в Польше под руководством Юзефа Пилсудского. Подробнее.

12 мая 1935 года Юзеф Пилсудский скончался.

12 мая 1937 года в Лондоне короновали короля Великобритании Георга VI. Подробнее.

12 мая 1954 года Украина (тогда – Украинская ССР) стала членом ЮНЕСКО.

12 мая 2007 года украинский актер и певец Андрей Данилко (в образе Верки Сердючки) спел на Евровидении «Раша гудбай» (которую из-за громкого скандала пытался выдать за «Лаша тумбай»). Он занял второе место на песенном конкурсе.

12 мая 2024 года в публичной плоскости начался скандал вокруг фортификаций на Харьковщине. Украинский военкор Андрей Цаплиенко распространил видео, на котором военные наблюдают за свободным маршем российских воинов по территории приграничья Харьковской области и нецензурно комментируют уровень обороны. Сам Цаплиенко подписал ролик: «Разведчики смотрят видео и задают риторический вопрос: «А где фортификации?» Вслед к дискуссии присоединился военнослужащий батальона 57-й бригады ВСУ Денис Ярославский.

«Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошел в «серую» зону, по всей линии границы, которая в принципе не должна быть «серой»! За два года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус три этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мысли, что это либо сумасшедшая кража, либо умышленный саботаж!» – написал он о ситуации в районе Волчанска.

Ответил на сообщения военных и военкоров заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха.

Он в частности написал: «Построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы обороны Украины. Источники, сознательно или несознательно распространяющие дезинформацию, работают на врага». Относительно того, что укрытия для военных есть не везде, Семенуха в комментариях дополнил, что «администрация выполняла работы по одной из занимаемых военными полос».

Следом начальник ХОВА Олег Синегубов вообще заявил об активизации вражеской ИПСО.

На следующий день свидетельства про абы как сделанные фортификации предоставили аналитики проекта «DeepState». Они опубликовали фотографии, предоставленные бойцами ВСУ, на которых оборонительные заграждения «зубы дракона» возле Липцев свалены, а не установлены, чтобы задержать наступление россиян. Синегубов в ответ заявил о дискредитации, а также, что на фото – только остатки тетраэдров, а абсолютное большинство установлено. «Это 0,4% от общей проделанной работы по ограждениям такого типа», — писал Синегубов. В DeepState не смолчали и опубликовали кадры еще нескольких недостроенных оборонных укреплений у Липцев.

«Забегая вперед, развеем тезисы о «начали обустраивать» и «вражеское ИПСО». Другие позиции «фортификаций» носят только название, ведь они не начинали обустраиваться вообще», — прокомментировали аналитики.

В тот же день на сайте «Украинской правды» вышла авторская колонка главы Антикоррупционного центра «Межа» Мартины Богуславец, где речь шла о предоставлении Харьковской ОВА многомиллионных подрядов на строительство фортификационных сооружений фирмам с признаками фиктивности. 17 мая начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге заявил, что ХОВА отвечала за строительство только третьей линии оборонных сооружений, а также объяснил: на поставку древесины для фортификаций заключали прямые договоры без тендерных процедур, потому что «мы бы не успели». 18 мая 2024 года Харьковский антикоррупционный центр опубликовал расследование о существенном завышении цен при закупке древесины департаментом ЖКХ ХОВА для строительства фортификаций в Харьковской области. 23 мая из определения Киевского районного суда Харькова стало известно, что СБУ еще с февраля 2024 года расследует вероятное завышение цен на древесину, которую ХОВА закупала у частных компаний для постройки фортификационных сооружений. В дальнейшем чиновники комментировали, что не имели возможности закупить древесину у государственных лесхозов по более низким ценам из-за их проблем с логистикой и отказа в предоставлении необходимого количества древесины. Однако в ответ на официальный запрос ХАЦ ХОВА не предоставила соответствующий список государственных лесхозов. 5 августа профильный заместитель Синегубова по строительству Михаил Харнам уволился. В ХАЦ это связали с тем, что НАБУ открыло производство по факту возможного хищения бюджетных средств при закупке древесины для строительства фортификаций в Харьковской области.

Церковный праздник 12 мая

12 мая чтут память святителя Епифания, епископа Кипрского. Подробнее.

Народные приметы

Если появилось много майских жуков, то лето будет засушливым.

Гроза 12 мая предвещает длительную непогоду.

Если ночь ясная, а луна яркая, это — к частым дождям в июне.

Если на закате ясно и безветренно, то в ближайшие дни будет хорошая погода.

Если много пчел появилось – к хорошему урожаю овощей.

Что нельзя делать 12 мая

Нельзя тяжело физически работать.

Нельзя жадничать – если вас что-то попросили одолжить, нужно выполнить просьбу.