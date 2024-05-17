Синегубов официально открестился от первых двух линий обороны на Харьковщине

В зоне ответственности Харьковской областной военной администрации в течение 2023-2024 годов — исключительно третья линия обороны, предусмотренная на расстоянии 10-30 километров от границы или линии соприкосновения, заявил на брифинге, посвященном строительству фортификационных сооружений в регионе, начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Наша ответственность, как областной военной администрации, — за возведение третьего уровня оборонительных сооружений, которые находятся на расстоянии от 10 километров. Продвижение врага у нас сейчас по максимуму на Липецком направлении — около 10 километров. Далее на другие вопросы я ответить не могу, потому что они не ко мне», — прокомментировал Синегубов замечание корреспондента шведской газеты относительно того, что что-то таки „пошло не так“, если военным РФ удалось продвинуться.

При этом начальник ХОВА уточнил: проекты фортификационных сооружений, в том числе и третьей линии обороны, — являются ответственностью Минобороны Украины, а места их возведения определяют военные инженеры. За оба процесса областная военная администрация не отвечает.

«Все проекты, то есть, что должны содержать фортификационные сооружения. Бетонные укрытия, какие именно, настилы над бетонными укрытиями, какие именно, ходы сообщения, какие именно, какое именно должно быть обустройство ходов сообщений. Их количество, их места расположения, куда должны быть направлены бойницы или оконные проемы. Все это разрабатывалось проектами Министерства обороны Украины… После того как к нам поступают карты-схемы, это для нас техническое задание, где и что должно быть построено, а главное, в какой срок, вот отсюда уже начинается наша ответственность», — пояснил Синегубов.

По его словам, в начале 2024-го срок выполнения первого этапа возведения фортификаций в текущем году был определен как два месяца, а по выполнению второго этапа ХОВА должна отчитаться в июне.

«Я не буду говорить, что мы относим к первому этапу, а что к следующему, однако мы заполняем онлайн-таблицу ежедневно. То есть мы отчитываемся в онлайн-режиме перед Офисом президента, перед профильным Министерством обороны, перед правительством и лично перед премьер-министром. О темпах выполнения работ», — отметил он.

В ходе брифинга Синегубову задали вопрос, мог ли он, несмотря на то, что первая и вторая линии обороны не в зоне его компетенции, сообщать в Минобороны и Офис президента о состоянии этих сооружений или в целом что-то делать в этом направлении. Начальник ХОВА на это ответил, что действует исключительно в рамках законодательства и компетенции.

«Дальше вопрос не ко мне. Что к первой линии обороны, что ко второй. И я просил бы вас не задавать эти вопросы. Мы знаем, кому они будут адресованы, пока у нас такая и ситуация, и военное положение. Поверьте мне, наши военные там делают все возможное, чтобы остановить продвижение врага и выгнать его с нашей территории», — сказал Синегубов.

Сроки — это уже ответственность ХОВА, акцентировал он. И сразу прокомментировал вопрос, почему на поставку древесины для фортификаций заключались прямые договоры, то есть без тендерных процедур.

«Если бы мы проводили тендерные процедуры на закупку древесины, а это именно наша была ответственность, чтобы предоставить подрядным организациям, то мы бы не успели, потому что средний промежуток выполнения тендерных процедур — это месяц, а после еще может быть обжалование в антимонопольных и судебных инстанциях. Поэтому это заранее маршрут в никуда, мы бы эту задачу не выполнили. Понимая это, работая в этом направлении уже не первый раз и имея соответствующий опыт, мы пошли по пути заключения прямых договоров», — аргументировал начальник ХОВА.

Синегубов рассказал, что сейчас идет возведение фортификаций на трех направлениях: север Харьковщины, Волчанское направление и Купянско-Лиманское направление.

«Было определено четкое количество взводно-опорных пунктов и линий невзрывных заграждений. Не буду говорить, из чего они состоят, однако точно не из заминирования территории. Все это относится к первой и ко второй линиям обороны, что за пределами ответственности военной администрации», — в очередной раз подчеркнул Синегубов.

Он констатировал, что сейчас есть объекты, где работы затруднены из-за постоянных обстрелов — там они проводятся в определенное военными время, в частности ночью, и под их наблюдением.

«Есть и те объекты, их у нас небольшое количество, но они есть, где работа приостановлена на разных этапах от 15% выполнения объекта до 60%, где работу дальше проводить гражданские компании не могут, потому что там идут постоянные обстрелы. С ними дальше проводится работа по передаче их под военных, чтобы они или продолжали работы своими средствами. Однако по предварительной коммуникации даже это пока невозможно, потому что военные так же не могут рисковать жизнями своих коллег, ставя перед ними задачи построения фортификационных сооружений под постоянными обстрелами», — сообщил начальник ХОВА.

Напомним, в конце декабря 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.

В 2024 году на строительство фортификаций Кабмин выделил ХОВА из резервного фонда госбюджета 3,9 миллиарда гривен. В конце февраля проект «Наші гроші» писал, что в течение нескольких дней ХОВА заказала строительство фортификаций на рекордную сумму — более 2 миллиардов гривен. 4 марта Синегубов сообщил, что в регионе переходят к третьему этапу возведения оборонных сооружений.

14 марта Синегубов на пресс-конференции рассказывал, что к строительству фортификаций в регионе привлечены более 27 компаний (около 500 строителей). Сроки, когда сооружения должны быть построены, как и объемы работ и степень готовности объектов начальник ХОВА не назвал. Лишь отметил, что работы такого масштаба в регионе еще не выполняли.

Вопрос отсутствия минных заграждений в приграничье Харьковщины, когда его заняли оккупанты, 12 мая поднял журналист Андрей Цаплиенко. О том, что нет укреплений — заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. Замначальника ХОВА Роман Семенуха отметил, что «построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы обороны Украины». Относительно того, что укрытия для военных есть не везде, Семенуха сообщил, что «администрация выполняла работы по одной из полос, занимаемых военными». Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил слова своего заместителя, а также предупредил об активизации вражеской ИПсО.