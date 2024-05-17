«Было дико» — воин 57 ОМБ об обвинениях в ИПсО со стороны власти Харьковщины

Военнослужащий батальона 57-й бригады ВСУ Денис Ярославский, который воюет под Волчанском на Харьковщине, отреагировал на обвинения в распространении ИПсО, которые появились после его заявлений об отсутствии первой линии фортификаций.

«Реакция не только местных властей, но и некоторых центральных властных telegram-каналов удивила нас! Вместо того чтобы слушать военных на местах, они начали невиданную кампанию по дискредитации и обвинению в распространении ИПсО. Смотреть на это было дико, потому что мы, в отличие от них, были в самом центре боевых действий. Мы знали онлайн не только происходящее, но и понимали, как будут развиваться события, если немедленно ничего не изменить», — написал Ярославский в facebook.

Предыдущие заявления Ярославского официально опровергала на странице в facebook его собственная бригада.

«Военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко, на собственной странице в социальной сети обнародовал информацию о состоянии оборонных сооружений на одном из участков фронта, не соответствующего действительности. Данный пост – это его собственное видение ситуации, не входящее в компетенцию военнослужащего и не отражающее официальную позицию бригады. Просьба не подыгрывать врагу в информационном поле и обращаться только к официальным каналам коммуникации за верифицированной информацией», — сообщили на странице 57 ОМБ.

Ярославский же отметил, что после волны общественного возмущения, пресс-службы органов власти «перешли к новой стратегии». Они начали объяснять, что строительные работы вблизи госграницы невозможно было проводить из-за обстрелов.

«Правда, они умолчали о том, что враг, захватывая новые рубежи под шквальным огнем нашей арты, в течение недели выкапывает и минует то, что они не смогли сделать за два года. Следовательно, такими заявлениями они сами подтвердили, что никакой первой линии заграждений никто никогда не создавал (выделялись ли средства для первой линии, пусть устанавливает следствие)», — отметил Ярославский.

Он еще раз подтвердил то, что публиковал ранее: россияне беспрепятственно пересекали границу Украины в Харьковской области.

«9 мая около 11:00 бойцы подразделений ударной аэроразведки 57-й бригады воочию наблюдали, как первые вражеские мотолыги (МТ-ЛБ) с пехотой на броне спокойно прорвали «Стену Яценюка» и без проблем пересекли государственную границу, проведя несколько раз подряд спешивание пехоты. Такое же беспрепятственное пересечение границы произошло на Гоптовском и Стрелечьевском направлении в сторону Харькова (видео, где солдаты спокойно передвигаются по «подготовленным минным заграждениям» видела вся Украина). Я пока не поднимаю вопрос, почему Яценюк не заминировал свой забор из рабицы, но почему это не сделали сейчас… через два года со времени освобождения? На Липецком направлении отсутствие первой линии заградительной обороны на своей странице в facebook подтвердил и боец 125-й (бригады) ТРО, которая несла боевое дежурство на участке (Глубокое-Зеленое) с лета 2023 года. Правда, через два часа на бойца надавили, и он удалил свой пост, а командование 125-й ТРО назвало это вражеским ИПсО, ну, тут все понятно».

Ярославский утверждает, что все, с кем он общался, пришли к выводу, что «руководители на местах скрывают или опровергают поступающую в Киев информацию о своих провалах в управлении. При этом они подавляют любое просачивание реальной картины событий. Руководители центрального уровня, которые часто являются кураторами региональных ставленников, еще больше сглаживают реальность, принося Первому лицу лишь положительную информацию. Таким образом, в попытке самосохранения создают для него параллельную реальность, не соответствующую событиям в реальном секторе».

Он призвал руководство государства общаться с бойцами на местах и получать информацию от них, «а не в папках отчетов».

Напомним, в конце декабря 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.

В 2024 году на строительство фортификаций Кабмин выделил ХОВА из резервного фонда госбюджета 3,9 миллиарда гривен. В конце февраля проект «Наші гроші» писал, что в течение нескольких дней ХОВА заказала строительство фортификаций на рекордную сумму — более 2 миллиардов гривен. 4 марта Синегубов сообщил, что в регионе переходят к третьему этапу возведения оборонных сооружений.

14 марта Синегубов на пресс-конференции рассказывал, что к строительству фортификаций в регионе привлечены более 27 компаний (около 500 строителей). Сроки, когда сооружения должны быть построены, как и объемы работ и степень готовности объектов начальник ХОВА не назвал. Лишь отметил, что работы такого масштаба в регионе еще не выполняли.

Вопрос отсутствия минных заграждений в приграничье Харьковщины, когда его заняли оккупанты, 12 мая поднял журналист Андрей Цаплиенко. О том, что нет укреплений — заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. Замначальника ХОВА Роман Семенуха отметил, что «построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы обороны Украины». Относительно того, что укрытия для военных есть не везде, Семенуха сообщил, что «администрация выполняла работы по одной из полос, занимаемых военными». Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил слова своего заместителя, а также предупредил об активизации вражеской ИПсО.