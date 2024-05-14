Оборонные сооружения у Липцев на Харьковщине год свалены в кучу – DeepState
Аналитический канал DeepState распространил фотографии, предоставленные бойцами ВСУ, на которых оборонительные заграждения «зубы драконов» возле Липцев свалены, а не установлены, чтобы задержать наступление россиян.
«На данных фотографиях — окрестности Липцев и подарок от украинских налогоплательщиков для врага. По словам бойцов, данные заграждения лежат без дела с лета 2023 года. Не будем делать выводов, пусть их сделает комиссия, которая изучит добросовестность подрядчиков и ответственных лиц, которые должны были контролировать», — отметили в DeepState.
После начала наступления россиян на Харьковскую область разразился скандал: военные обнаружили, что никаких обещанных властью фортификаций на севере области нет. Военный волонтер Роман Доник заявил, что сейчас все лица, причастные к возведению фортификационных укреплений на Харьковщине, а это начальник ХОВА Олег Синегубов и генерал Грицков, молят Бога, чтобы россияне захватили эти укрепления — чтобы избежать экспертиз. В тот же день заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха прокомментировал скандал, заявив, что «администрация выполняла работы по одной из полос, занимаемых военными».
Напомним, в конце декабря 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.
В 2024 году на строительство фортификаций Кабмин выделил ХОВА из резервного фонда госбюджета 3,9 миллиарда гривен. В конце февраля проект «Наші гроші» писал, что в течение нескольких дней ХОВА заказала строительство фортификаций на рекордную сумму — более 2 миллиардов гривен. 4 марта Синегубов сообщил, что в регионе переходят к третьему этапу возведения оборонных сооружений.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ВСУ, наступ, наступление, оборонные сооружения, Олег Синегубов, растрата, россияне, саботаж, фортификации, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 19:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитический канал DeepState распространил фотографии, предоставленные бойцами ВСУ, на которых оборонительные заграждения «зубы драконов» возле Липцев свалены, а не установлены, чтобы задержать наступление россиян.".