Аналитический канал DeepState распространил фотографии, предоставленные бойцами ВСУ, на которых оборонительные заграждения «зубы драконов» возле Липцев свалены, а не установлены, чтобы задержать наступление россиян.

«На данных фотографиях — окрестности Липцев и подарок от украинских налогоплательщиков для врага. По словам бойцов, данные заграждения лежат без дела с лета 2023 года. Не будем делать выводов, пусть их сделает комиссия, которая изучит добросовестность подрядчиков и ответственных лиц, которые должны были контролировать», — отметили в DeepState.

После начала наступления россиян на Харьковскую область разразился скандал: военные обнаружили, что никаких обещанных властью фортификаций на севере области нет. Военный волонтер Роман Доник заявил, что сейчас все лица, причастные к возведению фортификационных укреплений на Харьковщине, а это начальник ХОВА Олег Синегубов и генерал Грицков, молят Бога, чтобы россияне захватили эти укрепления — чтобы избежать экспертиз. В тот же день заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха прокомментировал скандал, заявив, что «администрация выполняла работы по одной из полос, занимаемых военными».

Напомним, в конце декабря 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.

В 2024 году на строительство фортификаций Кабмин выделил ХОВА из резервного фонда госбюджета 3,9 миллиарда гривен. В конце февраля проект «Наші гроші» писал, что в течение нескольких дней ХОВА заказала строительство фортификаций на рекордную сумму — более 2 миллиардов гривен. 4 марта Синегубов сообщил, что в регионе переходят к третьему этапу возведения оборонных сооружений.