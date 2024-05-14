Оборонні споруди біля Липців на Харківщини рік звалені у купу – DeepState

Аналітичний канал DeepState розповсюдив фотографії, надані бійцями ЗСУ, на яких оборонні загородження “зуби драконів” біля Липців звалені, а не встановлені, щоб затримати наступ росіян.

«На даних світлинах — околиці Липців та подарунок від українських платників податків для ворога. Зі слів бійців, дані загородження лежать без діла з літа 2023 року. Не будемо робити висновків, нехай їх зробить комісія, яка розглядатиме добросовісність підрядників, які зводили оборонні споруди, і відповідальних осіб, які мали здійснювати контроль», – зазначили в DeepState.

Після початку наступу росіян на Харківську область вибухнув скандал: військові виявили, що жодних обіцяних владою фортифікацій на півночі області немає. Військовий волонтер Роман Донік заявив, що зараз усі особи, причетні до зведення фортифікаційних укріплень на Харківщині, а це начальник ХОВА Олег Синєгубов та генерал Грицьков, молять Бога, щоб росіяни захопили ці укріплення — щоб уникнути експертиз. Того ж дня заступник начальника ХОВА Роман Семенуха прокоментував скандал, заявивши, що «адміністрація виконувала роботи по одній зі смуг, які займають військові».

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Після завершення цих робіт мав розпочатися новий етап.

У 2024 році на будівництво фортифікацій Кабмін виділив ХОВА з резервного фонду держбюджету 3,9 мільярда гривень. Наприкінці лютого проєкт «Наші гроші» писав, що протягом кількох днів ХОВА замовила будівництво фортифікацій на рекордну суму – понад 2 мільярди гривень. 4 березня Синєгубов повідомив, що у регіоні переходять до третього етапу зведення оборонних споруд.

14 березня Синєгубов на пресконференції розповідав, що до будівництва фортифікацій у регіоні залучено понад 27 компаній (близько 500 будівельників). Строки, коли споруди мають бути зведені, а також обсяги робіт та ступінь готовності об’єктів начальник ХОВА не назвав. Лише зазначив, що роботи такого масштабу у регіоні ще не виконували.

Питання відсутності мінних загороджень у прикордонні Харківщини, коли його зайняли окупанти, 12 травня порушив журналіст Андрій Цаплієнко. Про те, що немає укріплень – заявив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. Заступник начальника ХОВА Роман Семенуха зазначив, що «збудовані силами обласної адміністрації фортифікації займають Сили оборони України». Щодо того, що укриття для військових є не скрізь, Семенуха повідомив, що «адміністрація виконувала роботи по одній зі смуг, які займають військові». Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив слова свого заступника, а також попередив про активізацію ворожої ІПсО.