Где второй Mercedes? — ХАЦ о нестыковках в приговоре по «делу Ярославского»

Харьковский антикоррупционный центр (ХАЦ) проанализировал решение, которое вынес суд по резонансному делу о гибели пешехода под колесами автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

«ДТП Ярославского кортежа: осудили не бизнесмена, не за ДТП и не за смерть человека», — так выглядит краткое резюме антикоррупционеров о решении суда.

Разбирая дело Ярославского, следствие подтвердило то, что было очевидным в первые дни после аварии. Сотрудник DCH (ООО «Харьков Палас») Александр Бережной, который пришел с повинной в полицию, не был за рулем автомобиля, сбившего человека на трассе Харьков — Чугуев. Более того, его не было и рядом с местом ДТП. Мужчина был у себя дома в Дергачах. Также выяснили, кто же управлял машиной.

«Уроженец г. Украинск Донецкой области Андрей Лигус (сейчас работает администратором в ООО «БаДМ») 9 февраля 2022 в 22:55, управляя автомобилем марки Mercedes-Benz G-63 AMG из кортежа Александра Ярославского, двигался по мокрой проезжей части автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» скорости, а именно 113 км/ч, где на проезжей части на участке 534 км + 200 м, в близком к вертикальному состоянию полусидящем положении (на корточках) в темной одежде без светоотражающих элементов находился пешеход. Лигус, по мнению следствия, при возникновении опасности для движения не принял немедленных мер по уменьшению скорости движения и совершил наезд на пешехода с последующим переездом транспортным средством тела последнего, не имея технической возможности избежать наезда на пешехода», — пересказывают решение суда в ХАЦ.

От полученных травм пешеход погиб. А водитель — уехал, не оказав ему помощь. Затем он позвонил Бережному, сообщил про аварию и попросил перегнать его автомобиль. По пути в Мартовое Бережной увидел на месте полицию и выяснил, что в ДТП погиб пешеход. А когда добрался до Лигуса, тот убедил Бережного сообщить полиции, что это он управлял автомобилем. И Бережной согласился (по каким причинам человек вдруг взял на себя чужую вину, не уточняют).

«С момента аварии до момента приговора по делу прошло более трех лет — истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. Так что в части обвинения в оставлении человека в опасности Лигуса освободили от ответственности. По обвинению в сокрытии преступления Лигус приговорен к трем годам лишения свободы, но освобожден от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком на один год. Такой же приговор получил Бережной», — проинформировали в антикоррупционном центре.

При этом у внимательно прочитавших приговор антикоррупционеров остался ряд вопросов. И практически основной из них: куда из материалов дела исчезла информация о втором автомобиле кортежа, который, по изначальной версии следствия, также переехал сбитого пешехода. Что погибшего мужчину переехали дважды, «по горячим следам» из собственных источников сообщала «Украинская правда». Но информация об этом была не только анонимной — из источников. Она фигурировала в первом определении суда по делу от 15 февраля 2022 года.

«Следствие с самого начала утверждало, что в кортеже было два автомобиля Mercedes и наезд на пешехода могли совершить оба. Куда из материалов досудебного следствия исчез водитель второго Mercedes и кто же это был?» — задались вопросом расследователи.

Также они обратили внимание на «странную переквалификацию» дела. Статья «Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего», которая фигурировала в документах суда до января 2025 года, исчезла в обвинительном акте прокуратуры от 18 февраля.

«На основании чего из обвинительного акта исчезла статья, угрожавшая наказанием от 5 до 8 лет лишением свободы? И именно благодаря этому обвиняемые получили столь мягкое наказание», — комментируют в ХАЦ.

Наконец, неясным остается решение об «отсутствии технической возможности избежать наезда» — при том, что автомобиль, по данным следствия, летел в темноте со скоростью 113 км/ч.

Напомним, 10 февраля интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники сообщило, что кортеж харьковского бизнесмена Александра Ярославского насмерть сбил человека. Сам Ярославский в комментарии МГ «Объектив» заявил, что в это время спал дома и «только утром узнал об этом». При этом не подтвердил и не опроверг участие в ДТП своего кортежа, отметив: «Спрашивайте у кортежа». Позже источники «Украинской правды» сообщили, что Александр Ярославский покинул Украину — чартер с ним на борту вылетел из аэропорта Харькова в Лондон. В пресс-службе компании Ярославского DCH эту информацию подтвердили, но заверили, что полет был плановым и соответствовал рабочему графику бизнесмена. В то же время в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что сотрудник DCH признался, что за рулем во время ДТП был он.

Смертельное ДТП случилось 9 февраля около 22:55 в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский». Автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуева в направлении Харькова, сбил пешехода — мужчину в возрасте примерно 50 лет. В результате ДТП пешеход погиб.